أهمية العناية بجلد الجسم للحفاظ على صحته وجماله

الوكيل الإخباري- يعد جلد الجسم من أهم الأعضاء التي تتطلب العناية المستمرة للحفاظ على صحته وحمايته من العوامل الخارجية الضارة مثل التلوث، والتعرض المفرط للشمس، والظروف الجوية القاسية. يعتبر الجلد حاجزًا واقيًا بين الجسم والعالم الخارجي، وهو مسؤول عن الحفاظ على توازن رطوبة الجسم وحمايته من الجراثيم والمواد السامة.

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تبدأ العناية بجلد الجسم بتنظيفه باستخدام مستحضرات لطيفة تناسب نوع البشرة، مثل الصابون الخالي من المواد الكيميائية القاسية، وترطيبه بمرطبات تحتوي على مكونات مغذية مثل الزيوت الطبيعية أو حمض الهيالورونيك.



من الضروري أيضًا الاهتمام بتقشير الجلد بانتظام لإزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، ولكن يجب الحذر من التقشير المفرط الذي قد يؤدي إلى تهيج الجلد.



كما أن التعرض المستمر للشمس دون حماية كافية يمكن أن يسبب تلفًا للجلد مثل التجاعيد والبقع الداكنة. لذلك، يُنصح باستخدام واقي الشمس يوميًا لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.