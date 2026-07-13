أول منصة للموضة المستدامة.. ملابس مستعملة تتألق في بيروت

وأطلقت المبادرة الشابة اللبنانية أندريا تيغو، بمشاركة عدد من منسقي الأزياء ومتاجر الملابس المستعملة، حيث عُرضت إطلالات مصممة من قطع "فينتيج" أُعيد تنسيقها بأسلوب عصري، مع إمكانية شرائها بعد العرض.
ويهدف المشروع إلى تشجيع إعادة استخدام الملابس وتقليل الاستهلاك المفرط، مؤكدًا أن الأناقة لا تعتمد على ارتداء ملابس جديدة فقط.شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أول عرض أزياء مخصص للملابس المستعملة في المنطقة، في مبادرة تهدف إلى دعم الموضة المستدامة وتغيير النظرة التقليدية تجاه الأزياء المعاد استخدامها.
وأطلقت المبادرة الشابة اللبنانية أندريا تيغو، بمشاركة عدد من منسقي الأزياء ومتاجر الملابس المستعملة، حيث عُرضت إطلالات مصممة من قطع "فينتيج" أُعيد تنسيقها بأسلوب عصري، مع إمكانية شرائها بعد العرض.
ويهدف المشروع إلى تشجيع إعادة استخدام الملابس وتقليل الاستهلاك المفرط، مؤكدًا أن الأناقة لا تعتمد على ارتداء ملابس جديدة فقط.
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