أيهم أفضل لغسل الوجه: الماء الفاتر أم الماء البارد؟

الماء الفاتر: الأفضل للبشرة
وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يُوصى باستخدام الماء الفاتر عند غسل الوجه، فهو الأنسب للحفاظ على صحة البشرة. الماء الفاتر يكون دافئًا بدرجة كافية لتنظيف الوجه بشكل فعال دون أن يسبب جفافًا أو تهيجًا للبشرة. كما يُنصح باستخدام منظف لطيف مناسب لنوع بشرتك، مع تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات قد تضر البشرة عند استخدامها مع الماء الساخن أو البارد.
الماء البارد: فوائد محدودة
استخدام الماء البارد قد يكون له بعض الفوائد إذا تم استخدامه بشكل معتدل:
شد الجلد: قد يمنح الماء البارد البشرة مظهرًا أكثر صحة عن طريق شد الجلد.
تقليل التورم والالتهابات: قد يكون الماء البارد مفيدًا في تقليل التورم والتهيج، بما في ذلك التورم الناتج عن حب الشباب.
استخدام الماء الساخن جدًا ليس موصى به في العناية بالبشرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد وتهيجه، خاصة إذا كانت البشرة حساسة. قد يكون العلاج بالحرارة قصير المدى مفيدًا لبعض الحالات الجلدية مثل التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)، حيث أظهرت بعض الدراسات أن تطبيق الحرارة لفترة قصيرة يمكن أن يخفف من الحكة. لكن هذا العلاج ليس مناسبًا للجميع وقد يسبب مشاكل للبشرة في حال استخدامه لفترات طويلة أو بدرجات حرارة مرتفعة.
الخلاصة
أفضل درجة حرارة للماء هي الفاتر، فهي تمنح البشرة العناية المطلوبة دون التأثير عليها سلبًا. بينما يمكن استخدام الماء البارد من حين لآخر للاستفادة من فوائده في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، يجب الحذر من استخدامه بشكل مفرط. في المقابل، يجب تجنب الماء الساخن جدًا إلا في حالات علاجية خاصة وبمراقبة طبية.
للحفاظ على صحة البشرة، من المهم استخدام روتين يومي متوازن، يشمل تنظيف البشرة بشكل صحيح، وترطيبها، وحمايتها من الشمس.
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