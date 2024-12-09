إجراءات تجميلية عليك اتباعها للاستعداد لنهاية العام

التقشير الكيميائي هو إجراء لإعادة تسطيح الجلد باستخدام محلول من المواد الكيميائية المختلفة التي يتم وضعها على الجلد. تتسبب حلول التقشير الكيميائي في تقشير الطبقة العليا من الجلد من أجل تلميس سطح الجلد وتقديم فوائد أخرى مثل تلاشي الخطوط الدقيقة والندوب. تحتوي معظم أنواع التقشير الكيميائي على قوام يشبه الهلام ويتم تطبيقه على الوجه، على الرغم من أنه يتم أحياناً استخدام التقشير على أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرقبة أو اليدين أو الصدر.
البوتوكس هو الأكثر فعالية في علاج التجاعيد الحركية، التجاعيد وتجاعيد العين التي تظهر في زاوية عينيك عندما تبتسمين أو تعبسين أو الخطوط على جبهتك عندما ترفعين حاجبيك. حقن البوتوكس يمكن أن يحدث تحسناً وفرقًا كبيرًا في ملامحك ويرجع لك بشرتك الشابة ونضارتها.
الفيلر، والمعروف أيضاً باسم الحشوات الجلدية، هو مواد مصممة للحقن تحت سطح الجلد لإضافة الحجم والامتلاء. يحقن الفيلر عن طريق ملئ خطوط وأنسجة الوجه لتجديد شباب الوجه والحد من التجاعيد والندب الموجودة وإزالة علامات الشيخوخة ولتعبئة الفراغات في الوجه ونفخها مثل الشفاه، الخدود والجبين.
نحت الجسم بالتبريد
للحصول على علاج قبل عطلة نهاية العام، يستهدف الجسم بالكامل، فكري في إجراء نحت الجسم بالتبريد. يستخدم هذا العلاج غير الجراحي التبريد المستهدف لتجميد جيوب الدهون المعزولة التي لم تستجب للنظام الغذائي والتمارين الرياضية. وتستغرق جلسات العلاج ساعة واحدة تقريبًا ولا يوجد فترة تعافي بعد ذلك. كما تظهر النتائج بمرور الوقت، لذا فإن هذا الإجراء قد ترغبين في جدولته مبكرًا لرؤية شكل الجسم الجديد بحلول نهاية العام.
تجديد البشرة باستخدام تقنية Rhytec
يمكن استخدام نظام Rhytec Plasma لتجديد البشرة وتجديدها، وذلك باستخدام تقنية البلازما النيتروجينية المستهدفة لتحفيز عملية الشفاء في الجسم. تبدو البشرة أكثر نعومة وشبابًا، بينما يتم تقليل العيوب البسيطة وعلامات الشيخوخة بشكل ملحوظ. كما يمكن أيضًا استخدام العلاجات المستهدفة لمعالجة التجاعيد العميقة والبقع البنية.
الوخز بالإبر الدقيقة مع البلازما الغنية بالصفائح الدموية
الوخز بالإبر الدقيقة مع البلازما الغنية بالصفائح الدموية هو ابتكار جديد نسبيًا للعناية بالبشرة يعتمد على الخصائص العلاجية الفريدة للصفائح الدموية في الدم. عند الجمع بين التأثيرات المنتجة للكولاجين للوخز بالإبر الدقيقة، يعمل البلازما الغنية بالصفائح الدموية على تسريع عمليات الشفاء في الجسم ويوفر تأثيرات تجديدية غير عادية. هذا الإجراء شائع بشكل متزايد بين المشاهير، لكننا يوصى بفوائده لأي مريضة بدأت تلاحظ التجاعيد أو ترهل الجلد، لكنها ليس مستعدة بعد لإجراء جراحي مثل شد الوجه.
تقنية Microblading
تقشير الشفاه
تقشير الشفاه أو وشم الشفاه، هو عملية تجميلية يتم إجراؤها باستخدام إبر صغيرة تترسب فيها أصباغ داخل شفتيك لتغيير شكلها ولونها. وكنوع من الإجراءات التجميلية شبه الدائمة، فإنها تجعل الشفاه أكثر امتلاءً ونضارة، مما يمنحها مظهرًا طبيعيًا وشبابيًا عند شفائها، كما أنها توفر الوقت الذي يستغرقه وضع المكياج وتدوم حسب كل شخص.
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