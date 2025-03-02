إطلالة رمضانية متجددة.. إليك أفضل عمليات تجميل آمنة في شهر رمضان

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان المبارك، قد ترغب الكثير من النساء في تجديد إطلالتهن بشكل آمن يناسب أجواء الشهر الفضيل، خاصة أن شهر رمضان هو وقت للراحة الروحية والجسدية. ورغم أن بعض العمليات التجميلية قد تتطلب فترات طويلة للتعافي أو تكون مؤلمة، إلا أن هناك بعض الخيارات الآمنة التي يمكن إجراؤها في رمضان دون التأثير على صحة الجسم أو إتمام الصيام. إليكِ أفضل العمليات التجميلية التي يمكن اللجوء إليها خلال هذا الشهر:

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العناية بالبشرة باستخدام الفيلر: الفيلر يعتبر من أفضل العلاجات غير الجراحية التي يمكن إجراؤها في رمضان، حيث يُستخدم لملء التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يساعد في استعادة حجم الوجه الطبيعي. تكون هذه العملية سريعة وغير مؤلمة، ولا تتطلب فترات نقاهة طويلة.



تقشير البشرة بالكيميائي: يعمل التقشير الكيميائي على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الشوائب والعيوب، مما يعطي البشرة إشراقة ونضارة. يمكن إجراؤه في رمضان، ولكن يفضل الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد الجلسة.



البوتوكس: يعد البوتوكس من الإجراءات التجميلية الفعالة لعلاج التجاعيد والعضلات المتوترة في الوجه، وهو إجراء سريع لا يحتاج وقتاً طويلاً للتعافي. يمكن إتمامه في رمضان، مع الحرص على عدم الإفراط في الحركة أو التعرض للحرارة العالية.



تنظيف البشرة العميق: يعتبر تنظيف البشرة العميق إجراء غير جراحي يُجرى باستخدام تقنيات مختلفة مثل البخار، أو تنظيف البشرة الميكانيكي، أو التقشير. هو مناسب جداً في رمضان ويساعد في منع مشاكل البشرة التي قد تتفاقم بسبب الصيام مثل الجفاف أو تراكم الدهون.



حقن البلازما (PRP): حقن البلازما هو علاج فعال لتحفيز نمو الشعر وتجديد البشرة. يستخدم البلازما الغنية بالصفائح الدموية من دم الشخص نفسه لتعزيز الدورة الدموية، ومن ثم إعادة تجديد خلايا الجلد. هذه العملية تعتبر آمنة تمامًا ويمكن إجراؤها في رمضان.



العناية بالأظافر: يمكن إجراء عمليات تجميل الأظافر مثل المناكير والبدكير دون أي تأثير على الصيام. كما يمكن استخدام طلاء الأظافر الذي لا يحتوي على مواد تسد مسام الأظافر.