الأربعاء 2026-04-08 11:19 م

إكسسوارات لا غنى عنها هذا الربيع

الأربعاء، 08-04-2026 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   لم تعد الإكسسوارات تفصيلًا ثانويًا في إطلالات الربيع، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا يبرز جمال اللوك ويمنحه طابعًا مميزًا. فاختيار قطعة واحدة كفيل بإحداث فرق واضح، سواء مع فستان طويل أو إطلالة بسيطة.اضافة اعلان


وفي ربيع 2026، تتجه الصيحات نحو خيارات لافتة تضيف حضورًا واضحًا من دون تعقيد، لتصبح الإكسسوارات العنصر الذي يكمل الإطلالة ويعكس ذوقك بأسلوب أنيق وبسيط.

إكسسوارات أساسية في ربيع 2026

إليكِ أبرز صيحات الإكسسوارات هذا الموسم لتختاري منها ما يناسب أسلوبك ويمنح إطلالاتك لمسة جذابة:

عودة الخاتم الكروي
هذا الربيع، تعود موضة الخاتم الكروي التي كانت رائجة في أوائل القرن الماضي، لتبرز مجددًا ضمن صيحات الإكسسوارات. وقدّمت Ralph Lauren تصاميم لافتة تعكس هذا الاتجاه، من بينها خاتم كروي وقلادة مستوحاة من البحر، إلى جانب نظارات شمسية كلاسيكية. كما تتجه الصيحات نحو الخواتم الدائرية بمختلف خاماتها، سواء الذهبية أو المصنوعة من البلاستيك المتين، لتؤكد حضورها كواحدة من أبرز قطع الموسم، والمتوفرة بتدرجات متنوعة تعكس حيوية الربيع.

وداعًا للأقراط الصغيرة
تتراجع الأقراط الناعمة والصغيرة هذا الموسم لصالح تصاميم أكبر وأكثر لفتًا للأنظار، مثل الأشكال الهندسية الواضحة أو التصاميم الطويلة المتدفقة. وقد برزت هذه الأقراط بشكل لافت ضمن مجموعة Tory Burch المستوحاة من أشكال الأشجار والطبيعة؛ إذ تضيف هذه القطع حضورًا مميزًا وتبدو متناسقة مع القمصان الربيعية والكنزات المكشوفة.

زيّني إطلالتك بالأوشحة الربيعية
تُعد الأوشحة من أبرز إكسسوارات ربيع 2026، ولا تقتصر أناقتها على العنق فحسب، بل يمكن تنسيقها بطرق متعددة، سواء على الشعر أو حول الخصر أو المعصم، وحتى على الحقيبة. وتبرز الأوشحة الحريرية المزينة بنقشات ملونة كالزهري والبيج والأحمر، لتضفي على الإطلالة لمسة أنثوية مبهجة. كما تُعد خيارًا مثاليًا للإطلالات اليومية، خاصة عند تنسيقها مع سروال كارغو أو تنورة قصيرة.
 
 


gnews

