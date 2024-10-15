إليك الحقيبة الأكثر رواجا هذا الموسم

مميزات حقيبة "Coach Brooklyn 39"
تتوفر الحقيبة بستة ألوان كلاسيكية، بما في ذلك الأسود والبني، وتمزج بين الأناقة والبساطة بفضل ملمسها الجلدي المرن، وحزام الكتف العريض ومفتاحها المغناطيسي.
-
أخبار متعلقة
-
خريف 2024.. ما اللون الذي سيُهيمن على ساحة الموضة؟
-
أحذية باليه خريف 2024.. أناقة وراحة لا تضاهى
-
6 قطع إكسسوارات دائمة يجب أن تكون في خزانتك
-
لجمال البشرة..طرق تحسين الكولاجين وإبطاء التجاعيد
-
لن أقوم بها أبدا.. طبيب يكشف عن عملية تجميلية خطيرة
-
أسهل 5 حيل فعّالة للتخلص من بقع طلاء الأظافر بسرعة
-
لتفتيح بشرتك .. تعرفي على فوائد ماسك الفحم النشط
-
تألقي بالتورمالين الوردي في أكتوبر