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إليك الحقيبة الأكثر رواجا هذا الموسم

تعبيرية
حقيبة
الثلاثاء، 15-10-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري-   تتصدر حقيبة "Coach Brooklyn 39" قائمة الحقائب الأكثر رواجاً هذا الموسم، ليس فقط بتصميمها الأنيق، ولكن أيضاً بفضل شعبيتها بين النجمات.

مميزات حقيبة "Coach Brooklyn 39"

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 تتميز حقيبة الكتف "Coach Brooklyn 39" بحجمها الكبير وتصميمها العملي الذي يتناغم بسهولة مع مختلف الأزياء؛ إذ يبلغ سعرها حوالي 500 دولار أميركي. توفر هذه الحقيبة خياراً ممتازاً للاستخدام اليومي؛ إذ تتسع لجهاز كمبيوتر محمول، وتحتوي على جيب داخلي واسع لتنظيم الأشياء الأساسية مثل المفاتيح والمحفظة.

تتوفر الحقيبة بستة ألوان كلاسيكية، بما في ذلك الأسود والبني، وتمزج بين الأناقة والبساطة بفضل ملمسها الجلدي المرن، وحزام الكتف العريض ومفتاحها المغناطيسي.

 

 
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