إليك الحقيبة الأكثر رواجا هذا الموسم

وتتميز حقيبة الكتف "Coach Brooklyn 39" بحجمها الكبير وتصميمها العملي الذي يتناغم بسهولة مع مختلف الأزياء؛ إذ يبلغ سعرها حوالي 500 دولار أميركي. توفر هذه الحقيبة خيارًا ممتازًا للاستخدام اليومي، إذ تتسع لجهاز كمبيوتر محمول، وتحتوي على جيب داخلي واسع لتنظيم الأشياء الأساسية مثل المفاتيح والمحفظة.
تتوفر الحقيبة بستة ألوان كلاسيكية، بما في ذلك الأسود والبني، وتمزج بين الأناقة والبساطة بفضل ملمسها الجلدي المرن، وحزام الكتف العريض، ومفتاحها المغناطيسي.
بيلا حديد وحقيبة "Coach"
حقيبة "Coach" المترهلة التي ارتدتها عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية بيلا حديد أصبحت الأكثر تميزًا في خريف هذا العام. خلال الصيف الماضي، ظهرت بيلا وهي تحمل الحقيبة، ما أعاد إحياء أجواء أوائل الألفينيات. وسرعان ما انتشرت هذه الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتُبرت من أبرز القطع في الموسم.
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