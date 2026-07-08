اتجاه جمالي جديد يثير الجدل.. ما قصة صيام البشرة؟

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الوكيل الإخباري- يُعد "صيام البشرة" (Skin Fasting) من الاتجاهات الجمالية الحديثة، ويقوم على تقليل استخدام مستحضرات العناية لفترة مؤقتة بهدف منح الجلد فرصة لاستعادة توازنه الطبيعي. اضافة اعلان





ويرى مؤيدوه أنه قد يساعد على تقليل التهيج ودعم حاجز البشرة، بينما يحذر أطباء الجلدية من تطبيقه بشكل عشوائي، خاصة للبشرة الجافة أو الحساسة، مؤكدين ضرورة عدم إهمال التنظيف الأساسي وواقي الشمس، واستشارة المختصين قبل اتباعه.









