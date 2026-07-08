اتجاه جمالي جديد يثير الجدل.. ما قصة صيام البشرة؟

ويرى مؤيدوه أنه قد يساعد على تقليل التهيج ودعم حاجز البشرة، بينما يحذر أطباء الجلدية من تطبيقه بشكل عشوائي، خاصة للبشرة الجافة أو الحساسة، مؤكدين ضرورة عدم إهمال التنظيف الأساسي وواقي الشمس، واستشارة المختصين قبل اتباعه.
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