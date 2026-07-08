الأربعاء 2026-07-08 03:02 م

اتجاه جمالي جديد يثير الجدل.. ما قصة صيام البشرة؟

قس
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد "صيام البشرة" (Skin Fasting) من الاتجاهات الجمالية الحديثة، ويقوم على تقليل استخدام مستحضرات العناية لفترة مؤقتة بهدف منح الجلد فرصة لاستعادة توازنه الطبيعي.اضافة اعلان


ويرى مؤيدوه أنه قد يساعد على تقليل التهيج ودعم حاجز البشرة، بينما يحذر أطباء الجلدية من تطبيقه بشكل عشوائي، خاصة للبشرة الجافة أو الحساسة، مؤكدين ضرورة عدم إهمال التنظيف الأساسي وواقي الشمس، واستشارة المختصين قبل اتباعه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

خاص بالوكيل المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

أخبار الشركات البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي 6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

أخبار الشركات زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب



 
 






الأكثر مشاهدة

 