احتفظي به- 5 فوائد تجميلية لتفل القهوة

تقشير البشرة
يعمل تفل القهوة كمقشر طبيعي، يزيل خلايا الجلد الميت ويحمي البشرة من البكتيريا وأشعة الشمس.
الطريقة: امزجيه مع القليل من الماء والعسل وافركي وجهك بلطف.
علاج السيلوليت
يساعد على تكسير الدهون وتحسين الدورة الدموية، مما يخفف مظهر السيلوليت.
الطريقة: امزجيه بزيت جوز الهند واتركيه 10 دقائق على المنطقة المتضررة مرتين أسبوعيًا.
صبغة طبيعية للشعر
يمنح الشعر لونًا بنيًا طبيعيًا.
الطريقة: ضعي الخليط على الشعر 40 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.
تحفيز نمو الشعر
يعزز الكافيين نمو البصيلات ويقلل التساقط.
الطريقة: دلكي فروة الرأس بتفل القهوة لبضع دقائق ثم اغسليها.
تقليل الهالات السوداء
يعالج الانتفاخات والهالات بفضل خصائص الكافيين.
الطريقة: امزجيه مع ماء أو زيت جوز الهند، وضعيه تحت العين لـ10 دقائق، ثم اشطفيه.
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