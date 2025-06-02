احتفظي به- 5 فوائد تجميلية لتفل القهوة

الوكيل الإخباري- رغم أن تفل القهوة يُعتبر غير مهم للبعض، إلا أن له استخدامات تجميلية فعالة، بحسب موقع Healthline. إليكِ أبرز فوائده:

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تقشير البشرة

يعمل تفل القهوة كمقشر طبيعي، يزيل خلايا الجلد الميت ويحمي البشرة من البكتيريا وأشعة الشمس.

الطريقة: امزجيه مع القليل من الماء والعسل وافركي وجهك بلطف.



علاج السيلوليت

يساعد على تكسير الدهون وتحسين الدورة الدموية، مما يخفف مظهر السيلوليت.

الطريقة: امزجيه بزيت جوز الهند واتركيه 10 دقائق على المنطقة المتضررة مرتين أسبوعيًا.



صبغة طبيعية للشعر

يمنح الشعر لونًا بنيًا طبيعيًا.

الطريقة: ضعي الخليط على الشعر 40 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.



تحفيز نمو الشعر

يعزز الكافيين نمو البصيلات ويقلل التساقط.

الطريقة: دلكي فروة الرأس بتفل القهوة لبضع دقائق ثم اغسليها.