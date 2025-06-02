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احتفظي به- 5 فوائد تجميلية لتفل القهوة

يريثث
تعبيرية
 
الإثنين، 02-06-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   رغم أن تفل القهوة يُعتبر غير مهم للبعض، إلا أن له استخدامات تجميلية فعالة، بحسب موقع Healthline. إليكِ أبرز فوائده:

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تقشير البشرة
يعمل تفل القهوة كمقشر طبيعي، يزيل خلايا الجلد الميت ويحمي البشرة من البكتيريا وأشعة الشمس.
الطريقة: امزجيه مع القليل من الماء والعسل وافركي وجهك بلطف.


علاج السيلوليت
يساعد على تكسير الدهون وتحسين الدورة الدموية، مما يخفف مظهر السيلوليت.
الطريقة: امزجيه بزيت جوز الهند واتركيه 10 دقائق على المنطقة المتضررة مرتين أسبوعيًا.


صبغة طبيعية للشعر
يمنح الشعر لونًا بنيًا طبيعيًا.
الطريقة: ضعي الخليط على الشعر 40 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.


تحفيز نمو الشعر
يعزز الكافيين نمو البصيلات ويقلل التساقط.
الطريقة: دلكي فروة الرأس بتفل القهوة لبضع دقائق ثم اغسليها.


تقليل الهالات السوداء
يعالج الانتفاخات والهالات بفضل خصائص الكافيين.
الطريقة: امزجيه مع ماء أو زيت جوز الهند، وضعيه تحت العين لـ10 دقائق، ثم اشطفيه.

 

 

 
gnews

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