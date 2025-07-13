احذري التقليد!.. 9 علامات تكشف مستحضرات التجميل المقلّدة

الوكيل الإخباري- قبل أن تضعي أي منتج على وجهكِ، توقفي لحظة وفكّري: هل هو فعلاً أصلي؟ في عالم ممتلئ بالمنتجات المقلدة التي تُشبه الأصل حتى في أدق التفاصيل، قد تكوني أقرب مما تتصورين إلى كارثة جلدية أو صحية.

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فالمكياج المزيّف لا يهدد جمالك فحسب، بل صحة بشرتك وسلامتك أيضاً. غالبًا ما يحتوي على مواد ضارة مثل الرصاص والزرنيخ، ويُباع بأسعار مغرية تخفي خلفها مكونات مجهولة المصدر.



إليكِ 9 علامات تساعدكِ على كشف المستحضرات المقلّدة:

التغليف لا يكذب: راقبي جودة العبوة، الطباعة، ملمس الغلاف، وحتى التفاصيل الصغيرة.

السعر الزهيد علامة خطر: السعر المنخفض بشكل غير منطقي مؤشر قوي على أنه مزيّف.

الملمس واللون: الأصل ناعم وسلس، أما المقلّد فيكون خشنًا أو لامعًا بشكل غير طبيعي.

تأكدي من وجود المنتج على حسابات الشركة الأصلية: بعض النسخ المقلدة تُنتج لتصاميم غير موجودة أصلًا.

التركيبة مختلفة دائمًا: لا يمكن تقليد الصبغة أو التجانس الدقيق للتركيبة الأصلية.

اشتري من متاجر موثوقة فقط: لا تثقي في الباعة المجهولين أو المتاجر الإلكترونية غير المعروفة.

تحققي من رقم التشغيل أو الرمز التسلسلي: غيابه أو تزويره دليل آخر على التقليد.

راقبي عناصر الأمان: الأختام، الرموز الخاصة، وعبوات الحماية يصعب تقليدها.

رد فعل بشرتكِ هو الفيصل: احمرار، تهيج، أو نتائج غير متوقعة؟ توقفي فورًا.



💡 نصيحة أخيرة: المكياج المقلد ليس صفقة رابحة، بل مقامرة على وجهكِ وصحتكِ. كوني واعية، وتسوّقي بثقة من مصادر رسمية. الجمال الحقيقي يبدأ بالاختيار الذكي.