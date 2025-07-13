احذري التقليد!.. 9 علامات تكشف مستحضرات التجميل المقلّدة

فالمكياج المزيّف لا يهدد جمالك فحسب، بل صحة بشرتك وسلامتك أيضاً. غالبًا ما يحتوي على مواد ضارة مثل الرصاص والزرنيخ، ويُباع بأسعار مغرية تخفي خلفها مكونات مجهولة المصدر.
إليكِ 9 علامات تساعدكِ على كشف المستحضرات المقلّدة:
التغليف لا يكذب: راقبي جودة العبوة، الطباعة، ملمس الغلاف، وحتى التفاصيل الصغيرة.
السعر الزهيد علامة خطر: السعر المنخفض بشكل غير منطقي مؤشر قوي على أنه مزيّف.
الملمس واللون: الأصل ناعم وسلس، أما المقلّد فيكون خشنًا أو لامعًا بشكل غير طبيعي.
تأكدي من وجود المنتج على حسابات الشركة الأصلية: بعض النسخ المقلدة تُنتج لتصاميم غير موجودة أصلًا.
التركيبة مختلفة دائمًا: لا يمكن تقليد الصبغة أو التجانس الدقيق للتركيبة الأصلية.
اشتري من متاجر موثوقة فقط: لا تثقي في الباعة المجهولين أو المتاجر الإلكترونية غير المعروفة.
تحققي من رقم التشغيل أو الرمز التسلسلي: غيابه أو تزويره دليل آخر على التقليد.
راقبي عناصر الأمان: الأختام، الرموز الخاصة، وعبوات الحماية يصعب تقليدها.
رد فعل بشرتكِ هو الفيصل: احمرار، تهيج، أو نتائج غير متوقعة؟ توقفي فورًا.
💡 نصيحة أخيرة: المكياج المقلد ليس صفقة رابحة، بل مقامرة على وجهكِ وصحتكِ. كوني واعية، وتسوّقي بثقة من مصادر رسمية. الجمال الحقيقي يبدأ بالاختيار الذكي.
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