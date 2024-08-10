احذري من هذا الأمر عند تطبيق منتجات العناية بالبشرة

الوكيل الإخباري- حذر خبراء الصحة من استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، لآثارها الخطيرة على الجلد والمشاكل الصحية التي قد تسببها.



ويؤدي استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، إلى تحلل المواد الكيماوية وتكاثر البكتيريا التي تؤدي إلى تهيج الجلد وظهور البثور ومشاكل جلدية طويلة الأمد



وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "إكسبريس" عن سوزي ما، الرئيس التنفيذي ومؤسسة Tropic Skincare، قولها: "منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، لا تكون فعالة، لذا، إذا كنت تستخدم كريم وجه منتهي الصلاحية، فقد لا تحصل على فوائد الترطيب نفسها، أو مكافحة الشيخوخة التي تحصل عليها من الكريم الجديد".



وأضافت: "هناك أيضاً قواعد معينة يجب مراعاتها عند استخدام منتجات العناية بالبشرة كي لا تتسبب في أي عدوى بكتيرية، وتهيج الوجه".



وقدمت سوزي نصائحها المتخصصة حول كيفية تحديد ما إذا كانت منتجات العناية بالبشرة قد انتهت صلاحيتها، مشيرة إلى ضرورة التحقق من العبوة بحثا عن رمز "فترة ما بعد الفتح".



وشرحت: يشير هذا الرمز إلى مدة صلاحية المنتج بعد فتحه، والتي تتراوح عادة من 6 إلى 24 شهرا، وإذا لم يكن المنتج يحتوي على هذا الرمز، فيمكنك محاولة التحقق من قائمة المكونات بحثا عن (الاستخدام قبل) أو (تاريخ انتهاء الصلاحية)".



وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كانت مستحضرات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، وهي الانتباه إلى مظهرها وملمسها، فقد يكون لها رائحة غريبة، أو تغير في اللون أو القوام، أو انفصال المكونات.