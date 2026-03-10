اختيار الجاكيت المناسب بحسب طولك وشكل جسمك

01:56 م

الوكيل الإخباري- يُعدّ الجاكيت قطعة أساسية في خزانة كل امرأة، لكن اختيار القطعة المثالية لا يعتمد فقط على التصميم أو الألوان الرائجة، بل أيضاً على مدى انسجامها مع طول القامة وتفاصيل الجسم.





عناصر مهمة عند اختيار الجاكيت



عند اختيار الجاكيت، هناك مجموعة من العناصر التي يجب مراعاتها، أبرزها القَصّة، إذ يمكن أن تجعل القوام يبدو أطول أو أعرض بحسب التصميم. كما يلعب طول الأكمام ومكان الجيوب دوراً مهماً في إبراز الإطلالة النهائية.



أما الخامات، فالأقمشة الثقيلة مثل الجلد والصوف تمنح مظهراً أكثر امتلاءً وتزيد من حجم التصميم، في حين أن الأقمشة الخفيفة مثل الكريب تضفي انسيابية طبيعية وتبرز القوام دون إضافة حجم زائد.



الجاكيت المناسب لصاحبات القامة القصيرة



إذا كنتِ من صاحبات القامة القصيرة، فمن الأفضل اختيار الجاكيت القصير أو متوسط الطول الذي يصل إلى أعلى الخصر، لأنه يمنح الساقين مظهراً أطول وأكثر توازناً. أما الجاكيت الطويل فقد يجعل القامة تبدو أقصر، لذلك يُفضل تجنبه إلا إذا كان بقصة مستقيمة وضيقة مع حذاء بكعب عالٍ. كما تعد التصاميم المزودة بحزام عند الخصر خياراً مثالياً لإبراز شكل الجسم وإضفاء لمسة أنثوية جذابة.



الجاكيت المناسب للمرأة الطويلة



بالنسبة للمرأة الطويلة، يمكنها تنسيق معظم قصات الجاكيت بسهولة. فالجاكيت الطويل الذي يصل إلى الركبة أو الكاحل يبرز الطول بشكل أنيق، كما أن الجاكيت الواسع (Oversized) يعد خياراً عصرياً يتماشى مع صيحات الموضة، خاصة عند تنسيقه مع بنطال جينز.



وللحفاظ على توازن الإطلالة، يُفضل تنسيق الجاكيت الواسع مع قطع أكثر ضيقاً مثل البنطال الضيق أو التنورة المستقيمة.



نصائح لاختيار الجاكيت المثالي



جربي دائماً إغلاق الأزرار أثناء قياس الجاكيت للتأكد من أنه يناسب جسمك دون أن يضيف حجماً غير مرغوب فيه.



استثمري في قطعة كلاسيكية بلون حيادي مثل الأسود أو البيج، لأنها تتناسب مع معظم الإطلالات وتدوم لفترات طويلة.



نسّقي الجاكيت مع إكسسوارات مميزة مثل الأوشحة أو الأحزمة لتجديد مظهرك في كل موسم دون الحاجة إلى شراء قطع كثيرة.





