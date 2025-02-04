اختيار السيروم أو الكريم: دليلك للعناية بالبشرة

الوكيل الإخباري- السيروم والكريم هما منتجان مختلفان يستخدمان في روتين العناية بالبشرة، ويتميز كل منهما بخصائص واستخدامات معينة. إليك الفارق بينهما:

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السيروم:

التركيبة: يحتوي السيروم على تركيز عالٍ من المكونات النشطة مثل الفيتامينات والمعادن والمركبات التي تستهدف مشاكل معينة في البشرة مثل التجاعيد، التصبغات، أو الترطيب. تركيز المكونات النشطة في السيروم أعلى من الكريم.

القوام: السيروم عادةً ما يكون خفيفًا وأكثر سيولة، مما يساعد في امتصاصه السريع داخل البشرة.

الاستخدام: يُستخدم السيروم بشكل عام في الصباح أو المساء على بشرة نظيفة وجافة قبل استخدام الكريمات الأخرى أو المرطبات. يهدف إلى معالجة مشكلات معينة للبشرة بفضل تركيبته المركزة.



الكريم:

التركيبة: يحتوي الكريم على مكونات مرطبة ومغذية للبشرة، لكنه عادةً ما يحتوي على كمية أقل من المكونات النشطة مقارنةً بالسيروم.

القوام: الكريم أثقل وأكثر دسمًا ويحتوي على زيوت ومواد مرطبة تساعد في حماية البشرة من الجفاف وتوفير ترطيب طويل الأمد.

الاستخدام: يُستخدم الكريم عادةً بعد السيروم لترطيب البشرة واحتجاز المكونات النشطة التي يوفرها السيروم داخل الجلد.



أيهما الأفضل للعناية بالبشرة؟

إذا كنتِ تعانين من مشاكل محددة مثل التصبغات أو التجاعيد، فإن السيروم سيكون الأنسب نظرًا لتركيزه العالي من المكونات النشطة.

إذا كنتِ بحاجة إلى ترطيب عميق أو تريدين حماية البشرة من الجفاف، فإن الكريم سيكون أفضل.