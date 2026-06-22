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اختيار الشامبو الصحيح.. سر صحة الشعر وجماله

يثصب
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد اختيار الشامبو المناسب خطوة أساسية للحفاظ على صحة الشعر، إذ تختلف احتياجات الشعر من شخص لآخر بحسب نوعه وطبيعة فروة الرأس والمشكلات التي يعاني منها.

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وتؤكد خبيرة العناية بالشعر مي رياض أن اختيار الشامبو لا يجب أن يعتمد على الرائحة أو شكل العبوة، بل على نوع الشعر واحتياجاته الفعلية. فالشعر المصبوغ يحتاج إلى شامبو خالٍ من السلفات للحفاظ على اللون والترطيب، بينما يتطلب الشعر الجاف منتجات غنية بالمرطبات مثل زبدة الشيا وزيت الأرغان.


أما الشعر الدهني فيحتاج إلى شامبو يوازن إفراز الزيوت وينظف فروة الرأس بعمق، في حين يحتاج الشعر المختلط إلى منتجات تحقق التوازن بين ترطيب الأطراف والتحكم بدهون الجذور.


وتنصح الخبيرة بقراءة مكونات المنتجات بعناية، واختيار العلامات الموثوقة، واستشارة المختصين عند الحاجة، مؤكدة أن العناية الصحيحة بالشعر تبدأ من اختيار الشامبو المناسب لنوعه ومشكلاته.

 

 

 
 


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