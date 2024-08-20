اختيار لون الكونسيلر الأمثل للهالات الداكنة.. دليل شامل

الوكيل الإخباري- تمثل الهالات الداكنة تحت العيون كابوساً مزعجاً للمرأة، حيث إنها تجعل العيون تبدو متعبة ومرهقة، ما يُفسد جمال العيون.



كونسيلر برتقالي

وأوضحت مجلة “Instyle” أنه يمكن إخفاء الهالات الداكنة، التي غالباً ما يكون لونها رمادي مائل إلى الأزرق باستخدام كونسيلر (خافي العيوب) بدرجات البرتقالي إلى المشمشي، نظراً لأن هذه الدرجات تعد ألواناً مكملة للون الأزرق في الدائرة اللونية الكروماتيكية.

وأضافت المجلة المعنية أنه ينبغي تطبيق الكونسيلر من خلال حركات تربيت خفيفة، وليس من خلال حركات المسح، وإلا فستبدو الهالات الداكنة أكثر وضوحاً وبروزاً.

ومن المهم أيضاً قبل استخدام الكونسيلر تطبيق سيروم عين يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين مع تطبيقه بحركات دائرية لطيفة، حيث يسهم التدليك الخفيف في التخفيف من التورم تحت العين.

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