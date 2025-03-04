اكتشاف غذاء يحارب الشيب ويحافظ على لون الشعر الطبيعي

وأوضح الخبراء أن الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين B12، وفيتامين E، والحديد، والزنك، تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي. من أبرز هذه الأطعمة: السبانخ، الكيوي، المكسرات، وسمك السلمون، حيث تحتوي على العناصر التي تحفز إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.
كما أشارت الدراسة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على مادة الكاروتين مثل الجزر والبطاطا الحلوة، تساعد في تحسين الدورة الدموية لفروة الرأس، مما يعزز من صحة الشعر ويمنع تلفه.
وأكد الباحثون أن التغذية السليمة، جنبًا إلى جنب مع الرعاية المناسبة للشعر، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في الحفاظ على لونه الطبيعي لأطول فترة ممكنة، مما يوفر للأشخاص فرصة لتأخير ظهور الشيب أو تقليصه بشكل ملحوظ.
وفي ختام الدراسة، شدد الخبراء على أن الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن، يتضمن تناول الأطعمة المناسبة والحفاظ على صحة الشعر بشكل عام، يعد أحد أفضل الطرق لمكافحة الشيب والحفاظ على مظهر الشعر الشبابي والطبيعي.
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