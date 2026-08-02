الأحجار الزرقاء تتصدر صيحات المجوهرات الصيفية - صور

وتقدم علامات عالمية مثل L’azurde و Swarovski و APM Monaco و Mouawad و Pomellato تصاميم متنوعة من القلادات والأساور والأقراط، تجمع بين الذهب والأحجار الزرقاء بأشكال عصرية وأنيقة.
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