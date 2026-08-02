الأحجار الزرقاء تتصدر صيحات المجوهرات الصيفية - صور

الوكيل الإخباري- تضفي المجوهرات المرصعة بالأحجار الزرقاء لمسة منعشة على الإطلالات الصيفية، إذ تتنوع بين أحجار الفيروز واللازورد والأمازونيت والكريستالات الملونة، لتناسب الإطلالات اليومية والعطلات.

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وتقدم علامات عالمية مثل L’azurde و Swarovski و APM Monaco و Mouawad و Pomellato تصاميم متنوعة من القلادات والأساور والأقراط، تجمع بين الذهب والأحجار الزرقاء بأشكال عصرية وأنيقة.

* L’azurde

* Swarovski





* APM Monaco

*Mouawad

* Pomellato