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الأحجار الزرقاء تتصدر صيحات المجوهرات الصيفية - صور

سيش
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   تضفي المجوهرات المرصعة بالأحجار الزرقاء لمسة منعشة على الإطلالات الصيفية، إذ تتنوع بين أحجار الفيروز واللازورد والأمازونيت والكريستالات الملونة، لتناسب الإطلالات اليومية والعطلات.

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وتقدم علامات عالمية مثل L’azurde و Swarovski و APM Monaco و Mouawad و Pomellato تصاميم متنوعة من القلادات والأساور والأقراط، تجمع بين الذهب والأحجار الزرقاء بأشكال عصرية وأنيقة.

 

* L’azurde 

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* Swarovski

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* APM Monaco

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*Mouawad

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* Pomellato

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وتُعد هذه المجوهرات خياراً مثالياً لإضفاء لمسة مشرقة على الفساتين الصيفية والأزياء البسيطة، سواء عند ارتدائها منفردة أو بتنسيق عدة قطع معاً.

 
 


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