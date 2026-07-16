الأحمر الكرزي يتصدر صيحات المناكير في صيف 2026 - صور

الوكيل الإخباري- يسيطر الأحمر الكرزي على صيحات المناكير في صيف 2026، باعتباره لونًا يجمع بين الحيوية والأنوثة والأناقة، مستوحى من لمعان حبات الكرز الناضجة.



ويمنح هذا اللون الأظافر إطلالة مشرقة وفاخرة تناسب الاستخدام اليومي والمناسبات، كما يتماشى مع مختلف درجات البشرة. وتتنوع صيحاته هذا الموسم بين المناكير السادة، وتصاميم تجمع رسومات الكرز، والأطراف الفرنسية، ولمسات الذهب، والنقوش الفنية.



كما تبرز تصاميم تجمع الأحمر الكرزي مع الكروم الشفاف، والزخارف الزهرية، والألوان النيون، إلى جانب الأحمر الكرزي الداكن للإطلالات المسائية. وتستمر أيضًا صيحات مثل أظافر الهالة والفرنش بالأطراف الحمراء الكرزية، مع إضافة حبات كرز ثلاثية الأبعاد لمظهر أكثر مرحًا.

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