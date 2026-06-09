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الأحمر يتصدر اتجاهات الجمال عالميًا - صورة

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل الشعر الأحمر ترسيخ مكانته كأحد أبرز اتجاهات الجمال خلال عام 2026، بعد أن انتقل من لون جريء محدود الانتشار إلى خيار رئيسي تعتمد عليه العديد من النجمات والمؤثرات حول العالم، بفضل تنوع درجاته وقدرته على إضفاء دفء وحيوية على الملامح.

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وشهدت الفترة الأخيرة انتشار درجات متعددة منه، مثل النحاسي الفاتح، ودرجات القرفة والزنجبيل، وصولًا إلى الأحمر الداكن، ما عزز الإقبال عليه مع تطور تقنيات الصبغ التي تمنحه مظهرًا طبيعيًا.


ويرى خبراء التجميل أن الشعر الأحمر يغيّر الإطلالة بوضوح دون تغييرات جذرية، إذ يبرز ملامح الوجه ويواكب اتجاه الإطلالات الطبيعية. كما ساهم ظهور عدد من المشاهير به في زيادة شعبيته عالميًا وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 


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