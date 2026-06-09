الأحمر يتصدر اتجاهات الجمال عالميًا - صورة

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار درجات متعددة منه، مثل النحاسي الفاتح، ودرجات القرفة والزنجبيل، وصولًا إلى الأحمر الداكن، ما عزز الإقبال عليه مع تطور تقنيات الصبغ التي تمنحه مظهرًا طبيعيًا.
ويرى خبراء التجميل أن الشعر الأحمر يغيّر الإطلالة بوضوح دون تغييرات جذرية، إذ يبرز ملامح الوجه ويواكب اتجاه الإطلالات الطبيعية. كما ساهم ظهور عدد من المشاهير به في زيادة شعبيته عالميًا وانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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