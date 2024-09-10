الأزرق البحري ملك ألوان طلاء الأظافر في الخريف

وأوضحت مجلة Instyle في موقعها على الإنترنت أنه أزرق داكن ومشبع يمتاز بمظهر أنيق وفخم، بطابع كلاسيكي خالد.
وأضافت أنه يبدو رائعاً مع الأظافر القصيرة ذات الشكل البيضاوي أو المستدير أو ذات الحواف.
ويمتاز طلاء الأظافر بالأزرق البحري بمظهر ساحر يأسر الألباب باللمسة النهائية فائقة اللمعان أو مع تأثير الكروم.
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