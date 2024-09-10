 
الثلاثاء 2024-09-10 05:11 م
 
 

الأزرق البحري ملك ألوان طلاء الأظافر في الخريف

تة
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري-   يتربع الأزرق البحري على عرش ألوان طلاء الأظافر في خريف وشتاء 2024 و2025 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة.

وأوضحت مجلة Instyle في موقعها على الإنترنت أنه أزرق داكن ومشبع يمتاز بمظهر أنيق وفخم، بطابع كلاسيكي خالد.

اضافة اعلان


وأضافت أنه يبدو رائعاً مع الأظافر القصيرة ذات الشكل البيضاوي أو المستدير أو ذات الحواف.
ويمتاز طلاء الأظافر بالأزرق البحري بمظهر ساحر يأسر الألباب باللمسة النهائية فائقة اللمعان أو مع تأثير الكروم.

 

24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

اقتصاد محلي المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

ق

منوعات بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

السفير الهنداوي

أخبار محلية السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

تعبيرية

فلسطين 10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

انتخابات - تعبيرية

أخبار محلية إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

ارشيفية

عربي ودولي قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

غا

تكنولوجيا زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'



 


الأكثر مشاهدة





عاجل