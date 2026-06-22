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الأسنان المستقيمة.. استثمار في الصحة والجمال

صثق
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   لا تقتصر فوائد الأسنان المستقيمة على تحسين المظهر الجمالي للابتسامة، بل تمتد لتشمل جوانب صحية مهمة، مثل تسهيل تنظيف الأسنان، والحد من التسوس وأمراض اللثة، وتحسين كفاءة المضغ والنطق، وتقليل الضغط على مفصل الفك.

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ويؤكد أطباء الأسنان أن اصطفاف الأسنان بشكل صحيح يساعد على توزيع قوة العض بصورة متوازنة، ما يقلل من تآكل الأسنان وإجهاد الفك، كما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال مضغ الطعام بكفاءة أكبر.


كما تلعب الأسنان المستقيمة دورًا نفسيًا واجتماعيًا مهمًا، إذ تعزز الثقة بالنفس، وتشجع على الابتسام والتواصل بحرية، وتمنح مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.


في المقابل، قد يؤدي تزاحم الأسنان أو اعوجاجها إلى صعوبة التنظيف، وزيادة خطر التسوس والتهابات اللثة، ومشكلات في المضغ والنطق، فضلًا عن آلام الفك وتراجع الثقة بالنفس.


وينصح الخبراء باستشارة طبيب الأسنان عند ملاحظة تزاحم الأسنان أو وجود مشكلات في المضغ أو آلام متكررة بالفك، لتقييم الحاجة إلى العلاج أو تقويم الأسنان والحفاظ على صحة الفم على المدى الطويل.

 

 

 
 


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