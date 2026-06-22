الأسنان المستقيمة.. استثمار في الصحة والجمال

ويؤكد أطباء الأسنان أن اصطفاف الأسنان بشكل صحيح يساعد على توزيع قوة العض بصورة متوازنة، ما يقلل من تآكل الأسنان وإجهاد الفك، كما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال مضغ الطعام بكفاءة أكبر.
كما تلعب الأسنان المستقيمة دورًا نفسيًا واجتماعيًا مهمًا، إذ تعزز الثقة بالنفس، وتشجع على الابتسام والتواصل بحرية، وتمنح مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.
في المقابل، قد يؤدي تزاحم الأسنان أو اعوجاجها إلى صعوبة التنظيف، وزيادة خطر التسوس والتهابات اللثة، ومشكلات في المضغ والنطق، فضلًا عن آلام الفك وتراجع الثقة بالنفس.
وينصح الخبراء باستشارة طبيب الأسنان عند ملاحظة تزاحم الأسنان أو وجود مشكلات في المضغ أو آلام متكررة بالفك، لتقييم الحاجة إلى العلاج أو تقويم الأسنان والحفاظ على صحة الفم على المدى الطويل.
-
أخبار متعلقة
-
تدليك فروة الرأس.. "البوتوكس الطبيعي" الرائج على السوشال ميديا
-
اختيار الشامبو الصحيح.. سر صحة الشعر وجماله
-
للحامل.. مواد شائعة في مستحضرات التجميل قد تضر بالجنين
-
لن تصدقي النتيجة.. إزالة الرؤوس السوداء فورًا -صور
-
وداعاً للشمس القوية.. تان طبيعي بمكونات منزلية
-
تمارين القوة تحمي قلب المرأة
-
خبراء التجميل يوضحون قاعدة اختيار الشعر المثالي
-
دليل أشكال الأنف: كيف تعرفي نوع أنفك وتكتشفين خصائصه؟