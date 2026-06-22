الأسنان المستقيمة.. استثمار في الصحة والجمال

الوكيل الإخباري- لا تقتصر فوائد الأسنان المستقيمة على تحسين المظهر الجمالي للابتسامة، بل تمتد لتشمل جوانب صحية مهمة، مثل تسهيل تنظيف الأسنان، والحد من التسوس وأمراض اللثة، وتحسين كفاءة المضغ والنطق، وتقليل الضغط على مفصل الفك.

اضافة اعلان



ويؤكد أطباء الأسنان أن اصطفاف الأسنان بشكل صحيح يساعد على توزيع قوة العض بصورة متوازنة، ما يقلل من تآكل الأسنان وإجهاد الفك، كما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال مضغ الطعام بكفاءة أكبر.



كما تلعب الأسنان المستقيمة دورًا نفسيًا واجتماعيًا مهمًا، إذ تعزز الثقة بالنفس، وتشجع على الابتسام والتواصل بحرية، وتمنح مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.



في المقابل، قد يؤدي تزاحم الأسنان أو اعوجاجها إلى صعوبة التنظيف، وزيادة خطر التسوس والتهابات اللثة، ومشكلات في المضغ والنطق، فضلًا عن آلام الفك وتراجع الثقة بالنفس.