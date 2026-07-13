الأشقر البلاتيني يتصدر صيحات الشعر في صيف 2026 - صور

الوكيل الإخباري- يعود لون الأشقر البلاتيني البارد بقوة كأحد أبرز اتجاهات الشعر في صيف 2026، بفضل درجاته الرمادية اللامعة التي تمنح إطلالة عصرية وجريئة.



وتعتمد جاذبية هذا اللون على اختيار القصة المناسبة والعناية المستمرة، ومن أبرز القصات الرائجة: البوب غير المتناظر، والبوب القصير بطول الذقن، والطبقات الناعمة، إضافة إلى قصات البيكسي البلاتينية.



ويحتاج الشعر الأشقر البلاتيني إلى روتين خاص للحفاظ على لونه، يشمل استخدام الشامبو البنفسجي لمنع الاصفرار، وتجديد التونر كل 4 إلى 6 أسابيع، مع الترطيب المستمر وحماية الشعر من الحرارة.

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