الأصفر.. يتصدر صيحات الموضة لهذا الموسم

دخل اللون الأصفر بقوة إلى عالم الموضة ليعكس شخصية المرأة الجريئة والمتحررة. ومن خلال عروض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك 2024، ظهر اللون الأصفر في مجموعات العديد من المصممين مثل سيرجيو هدسون ونانوشكا وتيبي. كما أن المصممين اللبنانيين والعرب لم يغيبوا عن تقديم هذا اللون المميز بتدرجاته المختلفة.
يمتاز الأصفر بطابعه الدافئ والخفيف، مما يجعله خياراً مثالياً لإطلالات متنوعة. يمكن اعتماده في قطع أنيقة مثل التنانير، الفساتين الطويلة، والمعاطف الـ"أوفركسايزد".
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