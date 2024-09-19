الألوان الداكنة موضة خريف 2024

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس أن هذه الإطلالة تكتسي هذا الموسم بدرجات البني والأحمر الداكن، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والرمادي. وأضافت أن تنسيق الأحمر البوردو مع البني أو الكريمي يعد توليفة رائجة بقوة هذا الموسم، مثل تنسيق اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض. ومن الإطلالات الرائجة أيضاً، تنورة القلم الرصاص مع البلوزة والسترة القصيرة.
وأشارت هيس إلى أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً لبعض القطع مثل صديري البذلة والبنطال الجلد.
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