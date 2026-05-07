الإطلالات أحادية اللون تتصدر موضة ربيع وصيف 2026

ويعتمد هذا الأسلوب على تنسيق الإطلالة كاملة بلون واحد أو بتدرجات متقاربة منه، ما يمنح المظهر لمسة أنيقة ومتناسقة، سواء في الإطلالات الرسمية أو الكاجوال.
الطقم الرسمي بطابع أنثوي
يُعد اللون الأبيض من أبرز الخيارات لإطلالة رسمية ناعمة، خاصة عند تنسيقه بأسلوب الطبقات. يمكن اعتماد بلوزة بيضاء مع تنورة مستقيمة وجاكيت طويل خفيف، مع إضافة حذاء كلاسيكي بكعب عالٍ لإكمال الإطلالة. كما تضيف التدرجات بين الأبيض الناصع والكريمي عمقاً وأناقة للتنسيق.
الأحمر بإطلالة جريئة
يحضر اللون الأحمر بقوة هذا الموسم ضمن الإطلالات الأحادية المستوحاة من أزياء الستينات، مثل السراويل الضيقة أو الكابري مع البلوزات المحددة بحزام عند الخصر. ويمكن تنسيق الإطلالة مع إكسسوارات بنقشة الحمار الوحشي بالأبيض والأسود لإضافة توازن كلاسيكي ولمسة أكثر جرأة.
شورت البرمودا بإطلالة عصرية
لإطلالة يومية مريحة، يبرز شورت البرمودا كخيار عملي وعصري، خاصة عند تنسيقه مع قطعة علوية باللون نفسه للحصول على مظهر متناغم. وتمنح الألوان الهادئة مثل الزهري أو البيج الإطلالة طابعاً منعشاً مناسباً لأجواء الربيع والصيف.
المونوكروم الأسود بأسلوب جريء
الإطلالة السوداء الكاملة ما تزال من أكثر التنسيقات حضوراً، خصوصاً عند اعتماد قصّات قوية مثل فستان البليزر مع بوت طويل باللون نفسه. ويمكن إكمال المظهر بنظارات شمسية وحقيبة صغيرة باللون الأسود للحصول على إطلالة عصرية متكاملة.
ويؤكد خبراء الموضة أن سر نجاح أسلوب المونوكروم لا يعتمد فقط على اختيار اللون، بل أيضاً على تنويع الخامات والقصّات لإضافة عمق وأناقة من دون فقدان الانسجام البصري للإطلالة.
-
أخبار متعلقة
-
أسرار تنسيق الأزياء لصاحبات القامة القصيرة
-
حيل مكياج لإخفاء علامات التعب واستعادة الإشراقة
-
5 أيام فقط.. تقليل مستحضرات التجميل يخفض 39% من السموم
-
السرّ العلمي للحفاظ على شباب البشرة ومقاومة الشيخوخة المبكرة
-
خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة
-
حذاء القبقاب خيار أساسي في موضة 2026
-
موضة السكارف الملوّن وطرق اعتماده
-
روتين العناية بالشعر… خطوات بسيطة لشعر صحي وناعم