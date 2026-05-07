الإطلالات أحادية اللون تتصدر موضة ربيع وصيف 2026

الوكيل الإخباري- عادت الإطلالات أحادية اللون، أو ما يُعرف بأسلوب “المونوكروم”، بقوة إلى واجهة الموضة ضمن صيحات ربيع وصيف 2026، لكن هذه المرة بألوان أكثر حيوية وتنسيقات عصرية تتجاوز الأبيض والأسود التقليديين.

ويعتمد هذا الأسلوب على تنسيق الإطلالة كاملة بلون واحد أو بتدرجات متقاربة منه، ما يمنح المظهر لمسة أنيقة ومتناسقة، سواء في الإطلالات الرسمية أو الكاجوال.

الطقم الرسمي بطابع أنثوي



يُعد اللون الأبيض من أبرز الخيارات لإطلالة رسمية ناعمة، خاصة عند تنسيقه بأسلوب الطبقات. يمكن اعتماد بلوزة بيضاء مع تنورة مستقيمة وجاكيت طويل خفيف، مع إضافة حذاء كلاسيكي بكعب عالٍ لإكمال الإطلالة. كما تضيف التدرجات بين الأبيض الناصع والكريمي عمقاً وأناقة للتنسيق.

الأحمر بإطلالة جريئة



يحضر اللون الأحمر بقوة هذا الموسم ضمن الإطلالات الأحادية المستوحاة من أزياء الستينات، مثل السراويل الضيقة أو الكابري مع البلوزات المحددة بحزام عند الخصر. ويمكن تنسيق الإطلالة مع إكسسوارات بنقشة الحمار الوحشي بالأبيض والأسود لإضافة توازن كلاسيكي ولمسة أكثر جرأة.

شورت البرمودا بإطلالة عصرية



لإطلالة يومية مريحة، يبرز شورت البرمودا كخيار عملي وعصري، خاصة عند تنسيقه مع قطعة علوية باللون نفسه للحصول على مظهر متناغم. وتمنح الألوان الهادئة مثل الزهري أو البيج الإطلالة طابعاً منعشاً مناسباً لأجواء الربيع والصيف.



المونوكروم الأسود بأسلوب جريء



الإطلالة السوداء الكاملة ما تزال من أكثر التنسيقات حضوراً، خصوصاً عند اعتماد قصّات قوية مثل فستان البليزر مع بوت طويل باللون نفسه. ويمكن إكمال المظهر بنظارات شمسية وحقيبة صغيرة باللون الأسود للحصول على إطلالة عصرية متكاملة.