"الإكسوزوم".. تقنية تجميل واعدة تثير تساؤلات علمية

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الوكيل الإخباري- تحوّل "الإكسوزوم" إلى محور اهتمام في الأوساط الطبية والتجميلية، وسط وعود بتجديد البشرة وتحفيز نمو الشعر، مقابل تحذيرات علمية من غياب الأدلة الكافية على سلامته وفعاليته على المدى البعيد. اضافة اعلان





وتُعد الإكسوزومات حويصلات مجهرية تفرزها الخلايا للمساعدة في ترميم الأنسجة، وقد أظهرت نتائج واعدة في الطب التجديدي، إلا أنها لم تُعتمد حتى الآن علاجاً قياسياً عالمياً.



وفي هذا السياق، شددت جهات صحية، بينها وزارة الصحة السعودية، على ضرورة الحذر، واتخذت إجراءات بحق أطباء روّجوا لاستخدام منتجات إكسوزوم مخصصة للاستعمال الخارجي فقط.









