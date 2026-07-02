"الإكسوزوم".. تقنية تجميل واعدة تثير تساؤلات علمية

وتُعد الإكسوزومات حويصلات مجهرية تفرزها الخلايا للمساعدة في ترميم الأنسجة، وقد أظهرت نتائج واعدة في الطب التجديدي، إلا أنها لم تُعتمد حتى الآن علاجاً قياسياً عالمياً.
وفي هذا السياق، شددت جهات صحية، بينها وزارة الصحة السعودية، على ضرورة الحذر، واتخذت إجراءات بحق أطباء روّجوا لاستخدام منتجات إكسوزوم مخصصة للاستعمال الخارجي فقط.
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