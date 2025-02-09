البشرة الحساسة مقابل البشرة المتحسسة: الفرق وكيفية العناية بكل نوع

الوكيل الإخباري- البشرة هي مرآة صحتنا العامة، وتتفاوت أنواعها من شخص لآخر. في هذا السياق، يواجه العديد من الأشخاص تحديات مع نوعي البشرة الحساسة والمتحسسة، حيث يمكن أن تتسبب العوامل البيئية أو استخدام بعض المنتجات في حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها. لكن ما الفرق بين هذين النوعين من البشرة؟ هل تتشابه في الأعراض أم أن لكل منهما خصائصه الخاصة؟ في هذا المقال، سنستعرض الفرق بين البشرة الحساسة والبشرة المتحسسة، وكيفية العناية بكل نوع على حدة لضمان صحة وجمال البشرة.





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البشرة الحساسة:

هي نوع من البشرة تكون أكثر عرضة للتهيج والاحمرار والالتهابات بسبب عوامل خارجية مثل الطقس، التلوث، العطور أو بعض المكونات في مستحضرات التجميل.

تكون عادة أكثر رقة أو جفافًا، وقد تكون أكثر عرضة لحكة أو شعور بالحرقان.

قد تكون البشرة الحساسة دائمة، وتحتاج إلى عناية خاصة باستخدام منتجات ملطفة وغير مهيجة.

البشرة المتحسسة:

تشير إلى البشرة التي تصبح حساسة في ظروف معينة أو نتيجة لتأثير بعض العوامل مثل تغيير النظام الغذائي، الإجهاد أو التحسس المؤقت تجاه منتج أو مكون معين.

يمكن أن تتغير هذه الحساسية بمرور الوقت وتختفي بعد التوقف عن استخدام المنتجات المهيجة.

البشرة المتحسسة قد تكون ناتجة عن رد فعل تحسسي غير دائم.