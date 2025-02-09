البشرة الحساسة مقابل البشرة المتحسسة: الفرق وكيفية العناية بكل نوع

هي نوع من البشرة تكون أكثر عرضة للتهيج والاحمرار والالتهابات بسبب عوامل خارجية مثل الطقس، التلوث، العطور أو بعض المكونات في مستحضرات التجميل.
تكون عادة أكثر رقة أو جفافًا، وقد تكون أكثر عرضة لحكة أو شعور بالحرقان.
قد تكون البشرة الحساسة دائمة، وتحتاج إلى عناية خاصة باستخدام منتجات ملطفة وغير مهيجة.
تشير إلى البشرة التي تصبح حساسة في ظروف معينة أو نتيجة لتأثير بعض العوامل مثل تغيير النظام الغذائي، الإجهاد أو التحسس المؤقت تجاه منتج أو مكون معين.
يمكن أن تتغير هذه الحساسية بمرور الوقت وتختفي بعد التوقف عن استخدام المنتجات المهيجة.
البشرة المتحسسة قد تكون ناتجة عن رد فعل تحسسي غير دائم.
بالمجمل، البشرة الحساسة هي حالة دائمة تتطلب توخي الحذر في اختيار المنتجات، بينما البشرة المتحسسة قد تكون رد فعل مؤقتًا ويمكن أن تتغير مع الوقت.
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