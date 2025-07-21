البطيخ.. فاكهة صيفية تمنحك إشراق البشرة وشبابها

1. ترطيب ومقاومة الشيخوخة
البطيخ يحتوي على الفيتامينات A، B1، B3، وC، التي تساعد في تجديد خلايا البشرة، تعزيز إنتاج الكولاجين، وترطيب الجلد، مما يمنحه ليونة ومظهراً شاباً.
2. للبشرة الدهنية والمختلطة
زيت بذور البطيخ غني بالزنك والمغنيسيوم، ويتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد في تنظيم إفراز الدهون، ويقلل من اللمعان الزائد والندبات.
3. إشراق وتوحيد لون البشرة
عصير البطيخ يُستخدم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، خاصة بعد التعرض للشمس، ويمنح إشراقة طبيعية بفضل خصائصه المرطبة.
4. أقنعة منزلية للبشرة
يمكن تحضير قناع مغذٍّ من البطيخ عبر مزجه مع البطاطا والعسل لترطيب وتضييق المسام. كما يُنصح بخلط عصير البطيخ مع العسل أو الحليب أو الأفوكادو لتحفيز النعومة ومحاربة التجاعيد.
5. في المستحضرات التجميلية
تتضمن العديد من مستحضرات التجميل الحديثة مستخلصات البطيخ، خصوصًا في الأقنعة والأمصال التي تُعيد التوازن للبشرة الدهنية والناضجة.
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