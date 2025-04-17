البنجر مع ماء الورد والعسل.. سر طبيعي لبشرة نضرة ومشرقة في الصيف

فوائد المكونات:
البنجر: غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، ويساعد على تنقية البشرة ومنحها توهّجًا طبيعيًا، كما يساهم في تنشيط الدورة الدموية.
ماء الورد: يعمل كمهدئ للبشرة، ويقلل من الاحمرار والالتهابات، ويوازن درجة حموضة الجلد.
العسل: مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا، يساعد في تقليل حب الشباب ويمنح البشرة نعومة ولمعانًا.
امزجي ملعقة كبيرة من عصير البنجر الطازج مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من العسل.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
💡 لأفضل النتائج: يُستخدم الماسك 2-3 مرات أسبوعيًا، وستلاحظين فرقًا في إشراقة بشرتك ونعومتها.
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