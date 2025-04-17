الخميس 2025-04-17 05:08 م
 

البنجر مع ماء الورد والعسل.. سر طبيعي لبشرة نضرة ومشرقة في الصيف

فا
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مشكلات البشرة في فصل الصيف، يُعد مزيج البنجر وماء الورد والعسل من الحلول الطبيعية الفعالة لتعزيز نضارة البشرة وترطيبها بعمق.

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فوائد المكونات:
البنجر: غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، ويساعد على تنقية البشرة ومنحها توهّجًا طبيعيًا، كما يساهم في تنشيط الدورة الدموية.
ماء الورد: يعمل كمهدئ للبشرة، ويقلل من الاحمرار والالتهابات، ويوازن درجة حموضة الجلد.
العسل: مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا، يساعد في تقليل حب الشباب ويمنح البشرة نعومة ولمعانًا.

 

 طريقة التحضير:
امزجي ملعقة كبيرة من عصير البنجر الطازج مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من العسل.

ضعي المزيج على وجهك باستخدام قطنة أو فرشاة ناعمة.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.


💡 لأفضل النتائج: يُستخدم الماسك 2-3 مرات أسبوعيًا، وستلاحظين فرقًا في إشراقة بشرتك ونعومتها.

 
gnews

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