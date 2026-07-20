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البنطال الأصفر يقتحم موضة خريف 2026 بقوة

شصثيق
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   يتصدر البنطال الأصفر اتجاهات الموضة لخريف وشتاء 2026-2027، بعد ظهوره بقوة في عروض الأزياء العالمية وإطلالات الشارع، منافسًا الألوان التقليدية مثل الأسود والبني.اضافة اعلان


ويتوفر البنطال بدرجات متعددة، من الأصفر الليموني المشرق إلى الأصفر الزبدي الهادئ، مع تصاميم متنوعة تشمل الجينز، والقصات الواسعة، والبناطيل الرسمية والرياضية.

ويرى خبراء الموضة أن انتشار الألوان الجريئة يعكس توجهًا نحو إطلالات أكثر حيوية، مع إمكانية تنسيق البنطال الأصفر مع ألوان هادئة مثل الأبيض والبيج والرمادي، ليصبح من أبرز القطع العصرية للموسم المقبل.
 
 


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