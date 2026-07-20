البنطال الأصفر يقتحم موضة خريف 2026 بقوة

ويتوفر البنطال بدرجات متعددة، من الأصفر الليموني المشرق إلى الأصفر الزبدي الهادئ، مع تصاميم متنوعة تشمل الجينز، والقصات الواسعة، والبناطيل الرسمية والرياضية.
ويرى خبراء الموضة أن انتشار الألوان الجريئة يعكس توجهًا نحو إطلالات أكثر حيوية، مع إمكانية تنسيق البنطال الأصفر مع ألوان هادئة مثل الأبيض والبيج والرمادي، ليصبح من أبرز القطع العصرية للموسم المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
خطوات بسيطة للحفاظ على لون الشعر المصبوغ أطول فترة ممكنة
-
التوتر لا يؤثر على النفس فقط.. ماذا يفعل بالبشرة والشعر؟
-
أخطاء شائعة تمنع البشرة من الاستفادة من السيروم والكريمات
-
نقوش الزهور تتصدر موضة صيف 2026 بإطلالات أنيقة - صور
-
لماذا تحتاج فروة الرأس إلى واقي شمس؟
-
بدلاً من المكملات.. طرق طبيعية لدعم الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة
-
الذكاء الاصطناعي يدخل عالم العناية بالبشرة.. هل يصبح بديلاً عن طبيب الجلد؟
-
أخطاء شائعة تمنع شعرك من الاستفادة من الزيوت