البنطلون الواسع يتصدر شتاء 2026.. عودة قوية لروح الثمانينيات

ويمنح البنطلون الواسع إطلالة كلاسيكية راقية عند تنسيقه مع قميص بسيط وحزام جلدي للعمل، بينما يناسب الجينز الواسع مع التيشيرتات والقطع القطنية إطلالات الجامعة والخروجات اليومية.
كما يبرز حضوره في موضة الشتاء عبر تنسيقه مع البلوفرات الثقيلة والأوفر سايز التي تضفي دفئًا وأناقة في الأيام الباردة. ولا يقتصر ظهوره على النهار، إذ يمكن اعتماده للسهرات أيضًا بخامات لامعة أو ساتان مع بلوزات من الدانتيل أو الشيفون لمنح مظهر مسائي جذاب.
