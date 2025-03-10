الترتيب المثالي: هل نستخدم الكونسيلر قبل كريم الأساس؟

الوكيل الإخباري- يعد خافي العيوب "الكونسيلر" أداة أساسية في روتين المكياج اليومي، حيث يساعد في إخفاء الهالات السوداء تحت العينين، مواضع الاحمرار، والشوائب المختلفة في البشرة، ليمنح الوجه مظهراً مشرقاً وحيوياً. لكن، هل تعرفين كيف تختارين النوع المناسب وتطبيقه بالطريقة الصحيحة؟ إليكِ بعض النصائح من فنان التجميل لوكاس وايت.

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اختيار الكونسيلر المناسب حسب احتياجك وفقًا للوكاس وايت، يعتمد اختيار الكونسيلر على الغرض الذي تريدين استخدامه من أجله:

- إخفاء الهالات السوداء: يُفضل استخدام كونسيلر ذو لون خوخي أو برتقالي. هذه الألوان تعمل على تحييد اللون الأزرق الداكن المائل إلى الأسود في الهالات تحت العينين.

- إخفاء الاحمرار والشوائب: إذا كنتِ ترغب في إخفاء البثور أو البقع الصبغية، يمكنكِ استخدام كونسيلر بلون أخضر، حيث يساعد اللون الأخضر في محاربة اللون الأحمر في البشرة.

الترتيب الصحيح لتطبيق مستحضرات التجميل من الأمور التي يجب الانتباه لها هي الترتيب الصحيح لاستخدام مستحضرات التجميل:

- ابدئي بكريم الأساس: يُنصح دائمًا بتطبيق كريم الأساس أولاً، لأنه يوفر تغطية أساسية للبشرة. بعد تطبيقه، يمكنكِ استخدام كمية قليلة من الكونسيلر لإخفاء العيوب المحددة.

- تطبيق الكونسيلر أولاً: إذا تم تطبيق الكونسيلر أولاً، ثم وضع كريم الأساس فوقه، فإن تغطية الكونسيلر ستقل. الاستثناء الوحيد هو إذا كان لديكِ منتج تمويه ذو تغطية عالية مصمم خصيصًا ليتم تطبيقه قبل كريم الأساس.

كيفية تطبيق الكونسيلر بشكل صحيح

- منطقة العين: في هذه المنطقة، يجب تطبيق الكونسيلر على شكل نقاط صغيرة على المناطق الداكنة، خصوصًا في الزاوية الداخلية للعين. امزجيه بحركات تربيت لطيفة مع الحرص على التوزيع من الداخل إلى الخارج. هذه الطريقة تساعد في تفتيح مركز الوجه ومنحه مظهراً أكثر انتعاشاً وحيوية.

- البثور والاحمرار: استخدمي كمية صغيرة من الكونسيلر لتغطية هذه المناطق، ويفضل توزيع الكونسيلر باستخدام إصبعكِ للحصول على توزيع مثالي ومتساوٍ.

لضمان بقاء الكونسيلر لفترة أطول لتثبيت الكونسيلر ولمنع تكتله في الخطوط الدقيقة، من المهم أن تقومي بتثبيته باستخدام بودرة شفافة. خاصة حول منطقة العينين، حيث يمكن أن يتجمع الكونسيلر في هذه المنطقة بمرور الوقت.



مع هذه النصائح، يمكنكِ الحصول على مكياج خالي من العيوب ومظهركِ يبدو مشرقًا طوال اليوم!