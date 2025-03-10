الترتيب المثالي: هل نستخدم الكونسيلر قبل كريم الأساس؟

اختيار الكونسيلر المناسب حسب احتياجك وفقًا للوكاس وايت، يعتمد اختيار الكونسيلر على الغرض الذي تريدين استخدامه من أجله:
- إخفاء الهالات السوداء: يُفضل استخدام كونسيلر ذو لون خوخي أو برتقالي. هذه الألوان تعمل على تحييد اللون الأزرق الداكن المائل إلى الأسود في الهالات تحت العينين.
- إخفاء الاحمرار والشوائب: إذا كنتِ ترغب في إخفاء البثور أو البقع الصبغية، يمكنكِ استخدام كونسيلر بلون أخضر، حيث يساعد اللون الأخضر في محاربة اللون الأحمر في البشرة.
- ابدئي بكريم الأساس: يُنصح دائمًا بتطبيق كريم الأساس أولاً، لأنه يوفر تغطية أساسية للبشرة. بعد تطبيقه، يمكنكِ استخدام كمية قليلة من الكونسيلر لإخفاء العيوب المحددة.
- تطبيق الكونسيلر أولاً: إذا تم تطبيق الكونسيلر أولاً، ثم وضع كريم الأساس فوقه، فإن تغطية الكونسيلر ستقل. الاستثناء الوحيد هو إذا كان لديكِ منتج تمويه ذو تغطية عالية مصمم خصيصًا ليتم تطبيقه قبل كريم الأساس.
- البثور والاحمرار: استخدمي كمية صغيرة من الكونسيلر لتغطية هذه المناطق، ويفضل توزيع الكونسيلر باستخدام إصبعكِ للحصول على توزيع مثالي ومتساوٍ.
مع هذه النصائح، يمكنكِ الحصول على مكياج خالي من العيوب ومظهركِ يبدو مشرقًا طوال اليوم!
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