الخميس 2026-07-02 01:52 م

التسمير بالرش يبرز كاتجاه جمالي شائع في 2026

سيب
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   يُعدّ التسمير بالرش من أبرز اتجاهات الجمال في عام 2026، خاصة بين النساء في منتصف العمر، حيث لم يعد مجرد صيحة تجميلية للشباب، بل وسيلة تمنح البشرة مظهراً صحياً وإشراقة طبيعية أكثر توازناً.اضافة اعلان


وتشير التطورات الحديثة إلى أن تقنيات التسمير أصبحت أكثر دقة ونعومة، إذ تمنح لوناً تدريجياً طبيعياً بدلاً من الدرجات القاسية في الماضي، ما جعله مناسباً للبشرة الناضجة التي تعاني من تفاوت اللون والجفاف.

ويؤكد الخبراء أن نجاح النتيجة يعتمد على التحضير الجيد للبشرة قبل الجلسة مثل التقشير والترطيب، إضافة إلى العناية بعد التسمير للحفاظ على اللون ومنع تلطخه، خاصة عبر الترطيب المستمر وتجنب الجفاف.

كما توفر التركيبات الحديثة خيارات متعددة بدرجات وتأثيرات مختلفة، تتيح التحكم في لون البشرة تدريجياً، مع الحفاظ على مظهر طبيعي وإشراقة ناعمة.
 
 


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