التسمير بالرش يبرز كاتجاه جمالي شائع في 2026

وتشير التطورات الحديثة إلى أن تقنيات التسمير أصبحت أكثر دقة ونعومة، إذ تمنح لوناً تدريجياً طبيعياً بدلاً من الدرجات القاسية في الماضي، ما جعله مناسباً للبشرة الناضجة التي تعاني من تفاوت اللون والجفاف.
ويؤكد الخبراء أن نجاح النتيجة يعتمد على التحضير الجيد للبشرة قبل الجلسة مثل التقشير والترطيب، إضافة إلى العناية بعد التسمير للحفاظ على اللون ومنع تلطخه، خاصة عبر الترطيب المستمر وتجنب الجفاف.
كما توفر التركيبات الحديثة خيارات متعددة بدرجات وتأثيرات مختلفة، تتيح التحكم في لون البشرة تدريجياً، مع الحفاظ على مظهر طبيعي وإشراقة ناعمة.
-
أخبار متعلقة
-
تسريحات مدرسية سريعة تغيّر إطلالة البنات
-
أجهزة تصفيف حديثة تنقل تجربة الصالون إلى المنزل
-
تقنيات حديثة تغني عن البوتوكس والفيلر
-
"الإكسوزوم".. تقنية تجميل واعدة تثير تساؤلات علمية
-
الرافيا والكانفاس والشفافة.. أبرز حقائب البحر الرائجة في صيف 2026 - فيديو
-
وصفات منزلية فعّالة لتبييض الأظافر الصفراء - فيديو
-
زيوت طبيعية لتقوية الحواجب قبل اللجوء للتاتو والميكروبليدينغ - صور
-
خبراء: الببتيدات مكوّن فعّال لمكافحة شيخوخة البشرة