التقشير الكريستالي تقنية تجميلية تصدرت حصاد عام 2024.. إليك أهم فوائدها

-يزيل فرط التصبغ
-يقلل من ندبات حب الشباب والزيوت الزائدة
-يقلل من ظهور المسام المتضخمة
-يحسن نعومة وإشراق البشرة
التقشير الكريستالي يعد من أحدث العلاجات المبتكرة للوجه، حيث يعمل على إزالة طبقات سطح الجلد من خلال تقشير السطح الخارجي للبشرة والتخلص من الخلايا التالفة والميتة بطريقة آمنة وخالية من الألم، حيث يعيد للبشرة قوامها الناعم ونضارتها وحيويتها، كما أنه يحفز الدورة الدموية في الجلد، مما يحفز إنتاج خلايا جديدة. ويستخدم هذا العلاج لتقشير المناطق الكريستالية من الوجه والرقبة، كما لا يستخدم في الحالات التي تحتاج إلى تقشير عميق.
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