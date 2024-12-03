التقشير الكريستالي تقنية تجميلية تصدرت حصاد عام 2024.. إليك أهم فوائدها

الوكيل الإخباري- إذا كانت بشرتك باهتة ومتشققة فإن العلاجات التجميلية مثل التقشير الكريستالي يعد علاج فعّال لبشرتك، فالتقشير الكريستالي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والزيوت الزائدة على سطح الجلد، كما أن هذا العلاج يحسّن مظهر بشرتك، من خلال الكشف عن بشرة أكثر شباباً وإشراقاً تحتها.

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هذه التقنية لاقت انتشارا واسعا خلال عام 2024 فكانت ضمن أهم التقنيات المطلوبة في مراكز التجميل وفق أطباء الجلد، كما أن العديد من النجمات الشابات يستخدمن هذا العلاج. فتعرفي معنا اليوم على تفاصيل علاج الجلد بالتقشير الكريستالي وأهم فوائده للبشرة.

التقشير الكريستالي هو إجراء للوجه يتم خلاله فرك مسحوق الكريستال الناعم على بشرة الوجه لتقشيرها وإزالة الجلد الميت للكشف عن طبقة أكثر نعومة وشباباً. التقشير الكريستالي هو الخيار الصحيح للبشرة الدهنية والعادية، حيث يجدد ويزيد حيوية البشرة، ويزيل فرط التصبغ، ويقلل من ندبات حب الشباب، ويقلل من ظهور المسام المتضخمة. أيضاً، يضيء التقشير الكريستالي بقع الجلد الداكنة في مناطق مثل المرفقين والركبتين ويحسن نعومة وإشراق البشرة. يمكن أيضاً استخدام التقشير الكريستالي لجميع أنواع البشرة ويمكن دمجه مع علاجات تجميلية أخرى مثل الليزر.

فوائد التقشير الكريستالي

-يجدد ويزيد حيوية البشرة

-يزيل فرط التصبغ

-يقلل من ندبات حب الشباب والزيوت الزائدة

-يقلل من ظهور المسام المتضخمة

-يحسن نعومة وإشراق البشرة



التقشير الكريستالي يعد من أحدث العلاجات المبتكرة للوجه، حيث يعمل على إزالة طبقات سطح الجلد من خلال تقشير السطح الخارجي للبشرة والتخلص من الخلايا التالفة والميتة بطريقة آمنة وخالية من الألم، حيث يعيد للبشرة قوامها الناعم ونضارتها وحيويتها، كما أنه يحفز الدورة الدموية في الجلد، مما يحفز إنتاج خلايا جديدة. ويستخدم هذا العلاج لتقشير المناطق الكريستالية من الوجه والرقبة، كما لا يستخدم في الحالات التي تحتاج إلى تقشير عميق.

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