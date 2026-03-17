التنانير الطويلة خيار أنيق وعملي لعيد الفطر

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الفطر، يبدأ البحث عن الإطلالة المثالية التي تجمع بين الأناقة والراحة، خاصة مع يوم مليء بالزيارات العائلية والتجمعات والعزائم المختلفة. وتحرص كثيرات على اختيار قطع تمنحهن مظهرًا أنيقًا من دون التخلي عن الراحة خلال هذا اليوم الطويل.





وتُعدّ التنانير الطويلة من الخيارات المناسبة لهذه المناسبة، خصوصًا مع تنوّع تصاميمها وقصّاتها التي ظهرت أخيرًا في عالم الموضة، إذ تضيف لمسة أنثوية إلى الإطلالة وتمنحك في الوقت نفسه حرية تنسيقها بأساليب متعددة.



طرق تنسيق التنانير الطويلة لإطلالات العيد



فيما يلي أربع طرق لتنسيق أنواع مختلفة من التنانير الطويلة بأساليب تناسب مختلف الأذواق خلال العيد:



1- تنورة بلون لافت للمسة جريئة

اختاري تنورة بلون بارز مثل الأحمر، أو بتصاميم ونقشات مميزة تليق بصباح يوم العيد ويمكن اعتمادها طوال اليوم. ونسّقيها مع بلوزة بلون هادئ مثل الأبيض، على أن تكون بتصميم مختلف أو بقصّة تحمل تفاصيل واضحة حتى لا تبدو الإطلالة بسيطة. وأكملي اللوك بحذاء بوت بدرجة قريبة من لون التنورة، مع حقيبة متناسقة معها.



2- تنورة بنقشات بارزة أنثوية

إذا كنتِ تميلين إلى التصاميم الأنثوية، فاختاري تنورة طويلة بنقشة بارزة مثل نقشة الورود، فهي من الخيارات التي تضفي لمسة ناعمة وتنسجم مع أجواء بداية الربيع. اختاري ألوانًا فاتحة مثل الزهري أو البنفسجي، ونسّقي التنورة مع بلوزة بلون محايد، وأكملي اللوك بحذاء ذي كعب عالٍ بلون جريء يتناغم مع لون التنورة.



3- التنورة البيضاء لإطلالة كلاسيكية أنيقة

تُعدّ التنورة البيضاء من أسهل القطع التي يمكن تنسيقها واعتمادها في مختلف المواسم، فهي قطعة أساسية في خزانة كل امرأة. اعتمدي إطلالة عصرية بلمسة رقيقة من خلال اختيار تنورة ميدي مع توب باللون الأسود، ونسّقيها مع جاكيت جلدي وحذاء بكعب عالٍ باللون نفسه. تمنحك هذه الإطلالة تناغمًا أنيقًا بين اللمسات الناعمة والجريئة باللونين الأبيض والأسود، وهي خيار مناسب لإطلالة يوم العيد.



4- التنورة الجلدية بأسلوب عصري جريء

لا تزال القطع الجلدية تحافظ على حضورها القوي في عالم الموضة خلال عام 2026، خاصة بالدرجات الداكنة التي تضفي لمسة عصرية وفاخرة على المظهر. يمكنك اعتماد تنورة جلد باللون الأسود أو النبيتي وتنسيقها بأسلوب المونوكروم أو اللون الواحد. اختاري قميصًا حريريًا أو بقماش خفيف باللون الأسود، مع بوت طويل يصل إلى الساق باللون نفسه، وأكملي الإطلالة بإكسسوارات ذهبية مثل الأساور والخواتم لمنحها لمسة أكثر فخامة.





