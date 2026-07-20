التوتر لا يؤثر على النفس فقط.. ماذا يفعل بالبشرة والشعر؟

ويزيد التوتر من إفراز الدهون، ما قد يفاقم حب الشباب، كما يضعف حاجز البشرة الطبيعي، مسببًا الجفاف والتهيج والاحمرار، وقد يزيد من حدة بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية والوردية.
أما الشعر، فقد يؤدي التوتر إلى تساقطه عبر دخول عدد كبير من البصيلات في مرحلة الراحة، وهي حالة تُعرف بـ"تساقط الشعر الكربي"، كما قد يزيد من احتمالية ظهور الثعلبة البقعية.
ويؤكد الخبراء أن العلاقة بين الحالة النفسية والجلد والشعر متبادلة؛ فالتوتر قد يسبب مشكلات جلدية، بينما تؤدي هذه المشكلات بدورها إلى زيادة القلق، ما يجعل إدارة الضغط النفسي جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة البشرة والشعر.
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