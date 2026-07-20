التوتر لا يؤثر على النفس فقط.. ماذا يفعل بالبشرة والشعر؟

الوكيل الإخباري- تشير دراسات طبية إلى وجود علاقة وثيقة بين التوتر النفسي وصحة البشرة والشعر، إذ يؤدي الضغط المستمر إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، ما يسبب تغيرات قد تؤثر في نضارة الجلد وقوة الشعر.

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ويزيد التوتر من إفراز الدهون، ما قد يفاقم حب الشباب، كما يضعف حاجز البشرة الطبيعي، مسببًا الجفاف والتهيج والاحمرار، وقد يزيد من حدة بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية والوردية.



أما الشعر، فقد يؤدي التوتر إلى تساقطه عبر دخول عدد كبير من البصيلات في مرحلة الراحة، وهي حالة تُعرف بـ"تساقط الشعر الكربي"، كما قد يزيد من احتمالية ظهور الثعلبة البقعية.