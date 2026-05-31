التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

الوكيل الإخباري- يُعد القميص الواسع (Oversized Shirt) من القطع الأساسية في خزانة المرأة العصرية، بفضل طابعه العملي وسهولة تنسيقه مع مختلف الإطلالات والمناسبات. كما يحافظ على حضوره في عالم الموضة موسماً بعد آخر، بفضل مرونته وقدرته على مواكبة أحدث الصيحات.





القميص الأبيض بأسلوب كلاسيكي عصري



يمكن تنسيق القميص الأبيض الواسع بطريقة أنيقة وغير تقليدية من خلال اختيار بنطال بقصة أو نقشة لافتة ليكون محور الإطلالة، مع إدخال القميص داخل البنطال لإبراز تناسق المظهر. ويُستكمل اللوك بحذاء ذي كعب أو بوت مدبب، إضافة إلى حقيبة كبيرة وإكسسوارات ذهبية تمنح الإطلالة لمسة عصرية راقية.



تنسيق كاجوال أنيق



اعتمدي قميصاً مخططاً بأكمام طويلة تحت تيشيرت أبيض واسع للحصول على إطلالة عملية وأنيقة تناسب أجواء العمل والطلعات اليومية. ويمكن تنسيقها مع جينز أزرق بقصة مستقيمة وحذاء رياضي أبيض أو بوت قصير لإكمال المظهر.



الجينز مع القميص الأبيض



يُعتبر تنسيق الجينز الأزرق مع القميص الأبيض من أكثر الإطلالات الكلاسيكية رواجاً. ولإضفاء لمسة عصرية، يمكن إدخال القميص بشكل غير متناسق أو ثنيه من أحد الجوانب، مع اختيار حذاء باليرينا لإطلالة أنثوية بسيطة وأنيقة.



إطلالة صيفية ملونة



لإطلالة منعشة خلال صيف 2026، يمكن تنسيق القميص الأبيض الواسع مع تنورة قصيرة بألوان زاهية أو نقوش لافتة، مع صندل صيفي أو حذاء بكعب منخفض. وتمنح الألوان مثل الأصفر والبرتقالي الإطلالة حيوية وطاقة صيفية مميزة.



القميص الواسع مع التنورة



يمنح تنسيق القميص الواسع مع تنورة ميدي أو تصميم يصل أسفل الركبة إطلالة أنثوية راقية. ويمكن اختيار خامات مختلفة مثل الساتان أو الدانتيل لإضافة لمسة أنيقة، مع بوت طويل بلون متناسق للحصول على مظهر متكامل.



إطلالة ستريت ستايل عصرية



لعاشقات أسلوب "الستريت ستايل"، يمكن تنسيق القميص الواسع مع شورت رياضي أو شورت مستوحى من أزياء كرة السلة، وإكمال الإطلالة بحذاء ذي كعب بلون جريء. وتُعد هذه الإطلالة خياراً مثالياً للطلعات الكاجوال والمظهر الشبابي العصري.





