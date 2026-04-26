الحقائب المفتوحة اتجاه بارز في موضة 2026

الحقائب المفتوحة… أناقة جريئة تكسر القواعد
تعكس هذه التصاميم أسلوبًا واثقًا يوازن بين الجرأة والدقة، مع تفاصيل مدروسة تضيف عمقًا بصريًا دون مبالغة. وتتنوع بين خامات فاخرة وألوان متعددة، ما يجعلها مناسبة للإطلالات اليومية والرسمية على حد سواء.
Dior: روح الحرية والحركة
قدّمت دار Dior مفهوم الحقيبة المفتوحة برؤية معاصرة، من خلال تصاميم مثل “Cigale” التي تتميز بهيكل انسيابي وناعم دون إغلاق تقليدي. ويبرز فيها الجلد الفاخر والتفاصيل الدقيقة، إلى جانب لمسات أنثوية مثل الفيونكة والمقابض الأنيقة.
Loewe: تفاصيل دقيقة وعملية
تميّزت تصاميم Loewe ببنية هندسية مرنة وجلد ناعم، مع عناصر عملية مثل السحابات الظاهرة والجيوب الخارجية. كما اعتمدت تدرجات لونية دافئة تعكس روحًا إبداعية عصرية.
Fendi: ألوان نابضة بتصميم أيقوني
برزت حقيبة “Peekaboo ISeeU” كواحدة من أبرز التصاميم، مع ألوان حيوية مثل الوردي والأصفر. وجاءت بخامات فاخرة ولمسات دقيقة مثل الخرز، إلى جانب تقسيم داخلي عملي يعزز الاستخدام اليومي.
Chanel: ابتكار يحافظ على الهوية
أعادت Chanel تقديم الحقيبة المفتوحة بأسلوب متجدد، من خلال تصميم مستوحى من حقيبة “2.55”، مدعّم بسلك معدني يحافظ على شكلها المفتوح. وبرز اللون الفضي مع الحفاظ على العناصر الأيقونية مثل السلاسل والتطريزات.
خيار النجمات لإطلالة لافتة
حجزت الحقائب المفتوحة مكانها في إطلالات النجمات، حيث تألقت Sarah Jessica Parker بإطلالة أنيقة نسّقت فيها هذا النوع من الحقائب، ما عزّز حضورها وأضاف لمسة عصرية متكاملة.
