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الحل الذي تبحث عنه آلاف النساء للشيب - صور

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تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 12:21 م

الوكيل الإخباري-   تُعد مشكلة الشيب من أكثر المشكلات الجمالية التي تؤرق الكثير من النساء، ما يدفعهن للبحث عن حلول طبيعية لإخفائه واستعادة لون الشعر.

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ومن الوصفات المتداولة في هذا المجال، خلط مكونات طبيعية مثل نواة التمر المطحونة، وزيت السمسم، وقشور البصل، والشاي الأسود، ثم تطبيقها على الشعر لعدة ساعات بهدف تغطية الشيب ومنحه لونًا أغمق.


كما تُستخدم وصفة أخرى تعتمد على الميرمية والشاي الأسود، حيث يُرش الخليط على الشعر ويُترك لمدة ساعة قبل غسله، مع تكرار الاستخدام لعدة أيام.


وتلجأ بعض النساء أيضًا إلى عشبة "تاكوت" المعروفة في بعض المناطق، والتي تُستخدم بعد تحميصها وطحنها للحصول على لون داكن يساعد على إخفاء الشعر الأبيض.


ورغم انتشار هذه الوصفات، ينصح الخبراء بالتأكد من ملاءمتها لنوع الشعر وفروة الرأس قبل استخدامها، وتجنب المبالغة في الاعتماد على أي خلطات غير مثبتة علميًا.

 

 نواة التمر المطحونة

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 زيت السمسم

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قشور البصل

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الشاي الأسود

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