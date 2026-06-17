الحل الذي تبحث عنه آلاف النساء للشيب - صور

ومن الوصفات المتداولة في هذا المجال، خلط مكونات طبيعية مثل نواة التمر المطحونة، وزيت السمسم، وقشور البصل، والشاي الأسود، ثم تطبيقها على الشعر لعدة ساعات بهدف تغطية الشيب ومنحه لونًا أغمق.
كما تُستخدم وصفة أخرى تعتمد على الميرمية والشاي الأسود، حيث يُرش الخليط على الشعر ويُترك لمدة ساعة قبل غسله، مع تكرار الاستخدام لعدة أيام.
وتلجأ بعض النساء أيضًا إلى عشبة "تاكوت" المعروفة في بعض المناطق، والتي تُستخدم بعد تحميصها وطحنها للحصول على لون داكن يساعد على إخفاء الشعر الأبيض.
ورغم انتشار هذه الوصفات، ينصح الخبراء بالتأكد من ملاءمتها لنوع الشعر وفروة الرأس قبل استخدامها، وتجنب المبالغة في الاعتماد على أي خلطات غير مثبتة علميًا.
-
أخبار متعلقة
-
بقع بيضاء على الأظافر.. أسباب شائعة ومؤشرات صحية لا يجب تجاهلها
-
السر الذي يمنح عينيكِ إشراقة فورية
-
طبيب تجميل يكشف الخطأ الأكبر في عمليات الأنف
-
لن تصدقي ما تفعله نساء هذه الدول للحفاظ على جمالهن
-
30 يوماً فقط.. عادة بسيطة منحت البشرة توهجاً طبيعياً مذهلاً
-
صراع الأناقة في 2026.. هل تتفوق الساعات الصغيرة على التصاميم الضخمة؟
-
عادة واحدة قد تبطئ الشيخوخة.. ليست مكمّلاً ولا دواءً
-
هل تساعد القهوة على تكثيف الشعر؟ إليك الحقيقة