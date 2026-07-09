الخميس 2026-07-09 01:51 م

الحمّام المغربي.. طقس الجمال الذي لا يختفي

ثشي
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   يُعدّ الحمّام المغربي من أقدم طقوس العناية بالجسم في التراث المغربي، إذ يجمع بين تنظيف البشرة والاسترخاء.

اضافة اعلان

 

وبفضل اعتماده على البخار والصابون الأسود والتقشير، أصبح من أشهر طرق العناية للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

ويساعد الحمّام المغربي على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام بعمق، ما يعزز تجدد البشرة ويحسن قدرتها على امتصاص مستحضرات الترطيب.

 

كما يمنح الجلد نعومة وإشراقة طبيعية بفضل مكونات مثل الصابون الأسود الغني بزيت الزيتون.

كذلك يساهم البخار في تنقية البشرة، ويساعد على استرخاء الجسم وتخفيف التوتر، إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية ومنح البشرة مظهراً أكثر حيوية ونضارة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شكاوى من سكان شارع البتراء في إربد بسبب الإزعاج والتفحيط داخل الأحياء السكنية

أخبار محلية شكاوى من سكان شارع البتراء في إربد بسبب الإزعاج والتفحيط داخل الأحياء السكنية

اا

أخبار محلية اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

الكرملين: موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني

عربي ودولي الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

تعبيرية

أخبار محلية السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب نبات الحشيش عبر مطار شرم الشيخ

وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

عربي ودولي وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

أخبار محلية وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي يصدر قرارا بتعيين مسؤولين كبار في مصر

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة



 
 






الأكثر مشاهدة

 