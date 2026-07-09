الحمّام المغربي.. طقس الجمال الذي لا يختفي

الوكيل الإخباري- يُعدّ الحمّام المغربي من أقدم طقوس العناية بالجسم في التراث المغربي، إذ يجمع بين تنظيف البشرة والاسترخاء.

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وبفضل اعتماده على البخار والصابون الأسود والتقشير، أصبح من أشهر طرق العناية للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.



ويساعد الحمّام المغربي على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام بعمق، ما يعزز تجدد البشرة ويحسن قدرتها على امتصاص مستحضرات الترطيب.