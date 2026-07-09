الحمّام المغربي.. طقس الجمال الذي لا يختفي

ويساعد الحمّام المغربي على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام بعمق، ما يعزز تجدد البشرة ويحسن قدرتها على امتصاص مستحضرات الترطيب.
كذلك يساهم البخار في تنقية البشرة، ويساعد على استرخاء الجسم وتخفيف التوتر، إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية ومنح البشرة مظهراً أكثر حيوية ونضارة.
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