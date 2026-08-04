الثلاثاء 2026-08-04 01:27 م

الخطوط الملونة أبرز صيحات أزياء صيف 2026 - صور

صيث
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   تتصدر الخطوط صيحات موضة صيف 2026، متفوقة على طبعات الأزهار و«البولكا دوت» والنقشات الحيوانية، بعدما برزت بقوة في عروض الأزياء وإطلالات النجمات.

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ويؤكد خبراء الموضة أن الخطوط الملونة تمنح الإطلالة حيوية وأناقة، مع تنوع في الألوان والاتجاهات، سواء كانت أفقية أو رأسية أو مائلة، لتناسب الإطلالات اليومية والعطلات الصيفية.


وينصح الخبراء بالاستثمار في قطع مخططة أساسية، مثل الفساتين والقمصان والبناطيل والإكسسوارات، باعتبارها من أبرز اتجاهات الموضة التي يُتوقع استمرارها بعد صيف 2026.

 


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