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الخطوط تعود بقوة.. صيحة صيفية لا تغيب عن الموضة - صور

سشي
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل الأزياء المخططة حضورها في صيف 2026، محافظةً على مكانتها كإحدى أبرز صيحات الموضة بفضل طابعها الكلاسيكي وقدرتها على التجدد، حيث تضيف للإطلالات لمسة أنيقة مستوحاة من الأجواء البحرية.

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وتنوعت تصاميم الخطوط هذا الموسم بين الفساتين الطويلة، والبناطيل الملونة، والأطقم المتناسقة، والشورتات الصيفية، إضافة إلى الإطلالات المحتشمة.


وتبرز الفساتين المخططة بألوان حيوية وقصات انسيابية، بينما تمنح البناطيل المقلمة إطلالة عملية تجمع بين الراحة والعصرية. كما تعد الأطقم المتناسقة والشورتات المخططة من الخيارات المناسبة للعطلات والأجواء الشاطئية.


ولإطلالة متكاملة، يمكن تنسيق هذه القطع مع إكسسوارات بسيطة مثل حقائب القش، والنظارات الشمسية، والأحذية المريحة، مع اختيار ألوان هادئة أو متناسقة لإبراز جمال الخطوط.

 


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