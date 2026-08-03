الخطوط تعود بقوة.. صيحة صيفية لا تغيب عن الموضة - صور

وتنوعت تصاميم الخطوط هذا الموسم بين الفساتين الطويلة، والبناطيل الملونة، والأطقم المتناسقة، والشورتات الصيفية، إضافة إلى الإطلالات المحتشمة.
وتبرز الفساتين المخططة بألوان حيوية وقصات انسيابية، بينما تمنح البناطيل المقلمة إطلالة عملية تجمع بين الراحة والعصرية. كما تعد الأطقم المتناسقة والشورتات المخططة من الخيارات المناسبة للعطلات والأجواء الشاطئية.
ولإطلالة متكاملة، يمكن تنسيق هذه القطع مع إكسسوارات بسيطة مثل حقائب القش، والنظارات الشمسية، والأحذية المريحة، مع اختيار ألوان هادئة أو متناسقة لإبراز جمال الخطوط.
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