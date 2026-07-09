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الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التجميل.. هل يختار المنتجات الأنسب؟

QEWS
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أصبح الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة في عالم التجميل والعناية بالبشرة، إذ تعتمد عليه شركات عالمية لتحليل البشرة واقتراح المنتجات المناسبة لكل مستخدمة، بما يوفّر تجربة تسوق أكثر تخصيصًا ودقة.

وتستخدم هذه التقنيات تحليل الصور لرصد لون البشرة، والتصبغات، والمسام، والتجاعيد، والجفاف، ثم تقدم توصيات تناسب الاحتياجات الفردية.

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كما تتيح تجربة المكياج افتراضيًا عبر كاميرا الهاتف، ما يساعد في اختيار درجات كريم الأساس وألوان مستحضرات التجميل قبل الشراء.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تصميم روتين متكامل للعناية بالبشرة، مع اقتراح المكونات المناسبة مثل فيتامين C، وحمض الهيالورونيك، والنياسيناميد، والريتينول، مع تحديث التوصيات وفق تغير الفصول أو حالة البشرة.

ورغم هذه المزايا، يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يبقى أداة مساعدة، ولا يغني عن التفضيلات الشخصية أو استشارة طبيب الجلدية، خاصة في حالات الأمراض الجلدية أو الحساسية المزمنة.

 
 


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