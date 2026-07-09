الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التجميل.. هل يختار المنتجات الأنسب؟

وتستخدم هذه التقنيات تحليل الصور لرصد لون البشرة، والتصبغات، والمسام، والتجاعيد، والجفاف، ثم تقدم توصيات تناسب الاحتياجات الفردية.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تصميم روتين متكامل للعناية بالبشرة، مع اقتراح المكونات المناسبة مثل فيتامين C، وحمض الهيالورونيك، والنياسيناميد، والريتينول، مع تحديث التوصيات وفق تغير الفصول أو حالة البشرة.
ورغم هذه المزايا، يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يبقى أداة مساعدة، ولا يغني عن التفضيلات الشخصية أو استشارة طبيب الجلدية، خاصة في حالات الأمراض الجلدية أو الحساسية المزمنة.
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