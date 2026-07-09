الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التجميل.. هل يختار المنتجات الأنسب؟

الوكيل الإخباري- أصبح الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة في عالم التجميل والعناية بالبشرة، إذ تعتمد عليه شركات عالمية لتحليل البشرة واقتراح المنتجات المناسبة لكل مستخدمة، بما يوفّر تجربة تسوق أكثر تخصيصًا ودقة.



وتستخدم هذه التقنيات تحليل الصور لرصد لون البشرة، والتصبغات، والمسام، والتجاعيد، والجفاف، ثم تقدم توصيات تناسب الاحتياجات الفردية.

اضافة اعلان