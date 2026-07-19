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الذكاء الاصطناعي يدخل عالم العناية بالبشرة.. هل يصبح بديلاً عن طبيب الجلد؟

شصقب
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل البشرة خلال ثوانٍ عبر كاميرات ذكية، ورصد علامات مثل التجاعيد، والبقع الداكنة، واتساع المسام، وتفاوت لون البشرة، ما يساعد أطباء الجلد في اختيار العلاجات المناسبة.اضافة اعلان


وتعتمد هذه الأنظمة على تحليل كميات كبيرة من الصور والبيانات لتقديم تقييم أكثر دقة، كما تساهم في تصميم خطط علاجية مخصصة وفق احتياجات كل شخص، ومتابعة تطور النتائج بعد العلاجات التجميلية.

كما انتقلت بعض تقنيات تحليل البشرة إلى تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم تقييمات أولية واقتراح منتجات مناسبة، لكنها لا تغني عن فحص الطبيب، خاصة في الحالات المعقدة.

ورغم التطور الكبير، يظل دور الطبيب أساسياً، إذ يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة تعزز دقة التشخيص والعلاج، ولا تستبدل الخبرة الطبية.
 
 


gnews

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