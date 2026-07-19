الذكاء الاصطناعي يدخل عالم العناية بالبشرة.. هل يصبح بديلاً عن طبيب الجلد؟

وتعتمد هذه الأنظمة على تحليل كميات كبيرة من الصور والبيانات لتقديم تقييم أكثر دقة، كما تساهم في تصميم خطط علاجية مخصصة وفق احتياجات كل شخص، ومتابعة تطور النتائج بعد العلاجات التجميلية.
كما انتقلت بعض تقنيات تحليل البشرة إلى تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم تقييمات أولية واقتراح منتجات مناسبة، لكنها لا تغني عن فحص الطبيب، خاصة في الحالات المعقدة.
ورغم التطور الكبير، يظل دور الطبيب أساسياً، إذ يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة تعزز دقة التشخيص والعلاج، ولا تستبدل الخبرة الطبية.
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