الرافيا والكانفاس والشفافة.. أبرز حقائب البحر الرائجة في صيف 2026 - فيديو

وتتنوع حقائب هذا الموسم بين الرافيا الكلاسيكية، والكانفاس، والقماش العصري، مع تصاميم واسعة تتسع لمستلزمات البحر الأساسية مثل مستحضرات العناية والملابس والإكسسوارات.
وتبرز حقائب الرافيا بتصاميم أنيقة من علامات مثل Miu Miu، فيما تنتشر الحقائب المزينة برموز بحرية كالأصداف والأسماك.
* حقائب الرافيا Miu Miu
كما تحافظ حقائب القش على حضورها لدى علامات مثل Sézane و Chloé بتصاميم منسوجة ولمسات حرفية، في حين تُعد حقائب الكانفاس خياراً عملياً بفضل متانتها وتنوع تصاميمها.
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