الرافيا والكانفاس والشفافة.. أبرز حقائب البحر الرائجة في صيف 2026 - فيديو

الوكيل الإخباري- تتصدر النظارات الشمسية والأوشحة الحريرية صيحات صيف 2026، لكن تبقى حقيبة البحر القطعة الأبرز في الإطلالات الموسمية، لكونها تجمع بين العملية والأناقة في رحلات الشاطئ.



وتتنوع حقائب هذا الموسم بين الرافيا الكلاسيكية، والكانفاس، والقماش العصري، مع تصاميم واسعة تتسع لمستلزمات البحر الأساسية مثل مستحضرات العناية والملابس والإكسسوارات.



وتبرز حقائب الرافيا بتصاميم أنيقة من علامات مثل Miu Miu، فيما تنتشر الحقائب المزينة برموز بحرية كالأصداف والأسماك.

* حقائب الرافيا Miu Miu

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كما تحافظ حقائب القش على حضورها لدى علامات مثل Sézane و Chloé بتصاميم منسوجة ولمسات حرفية، في حين تُعد حقائب الكانفاس خياراً عملياً بفضل متانتها وتنوع تصاميمها.



* حقائب القش Chloé Sézane





أما الحقائب الشفافة المصنوعة من البلاستيك المقاوم للماء، فتبرز كأحد أهم صيحات الصيف لخفتها وسهولة استخدامها، سواء على الشاطئ أو في التسوق.

* الحقائب الشفافة

وتجمع هذه التصاميم بين العملية والموضة، لتبقى حقيبة البحر عنصراً أساسياً في صيف 2026.