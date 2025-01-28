الرموش الاصطناعية: مخاطر تهدد صحة عينيك على المدى الطويل

الوكيل الإخباري- تعتبر الرموش الاصطناعية من أبرز أدوات التجميل التي تستخدمها العديد من النساء للحصول على مظهر جذاب وعينين أكثر إشراقًا. لكن، في الوقت الذي قد تعطي فيه هذه الرموش نتائج سريعة، تشير بعض الدراسات إلى أن استخدامها المتكرر قد يشكل تهديدًا لصحة العين على المدى البعيد. في هذا الخبر، نستعرض المخاطر المحتملة للرموش الاصطناعية وكيف يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة عينيك.



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الرموش الاصطناعية قد تشكل خطرًا على صحة العين على المدى البعيد. إليك بعض المخاطر المحتملة:

التهيج والالتهابات: المواد اللاصقة المستخدمة لتثبيت الرموش الاصطناعية قد تسبب تهيجًا للعين أو جلد الجفن. كما أن الرموش الاصطناعية قد تجمع الأوساخ والبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

تساقط الرموش الطبيعية: الاستخدام المفرط للرموش الاصطناعية يمكن أن يؤدي إلى ضعف الرموش الطبيعية وتساقطها، مما يجعل الجفون أقل حماية ضد العوامل البيئية.

الإضرار بالعين: إذا لم يتم إزالة الرموش الاصطناعية بشكل صحيح، قد يتسبب ذلك في تلف الجفن أو العين، خاصة إذا تم سحب الرموش بطريقة قاسية.