الرموش الاصطناعية: مخاطر تهدد صحة عينيك على المدى الطويل

التهيج والالتهابات: المواد اللاصقة المستخدمة لتثبيت الرموش الاصطناعية قد تسبب تهيجًا للعين أو جلد الجفن. كما أن الرموش الاصطناعية قد تجمع الأوساخ والبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
تساقط الرموش الطبيعية: الاستخدام المفرط للرموش الاصطناعية يمكن أن يؤدي إلى ضعف الرموش الطبيعية وتساقطها، مما يجعل الجفون أقل حماية ضد العوامل البيئية.
الإضرار بالعين: إذا لم يتم إزالة الرموش الاصطناعية بشكل صحيح، قد يتسبب ذلك في تلف الجفن أو العين، خاصة إذا تم سحب الرموش بطريقة قاسية.
لذلك، من المهم اتخاذ الحذر عند استخدام الرموش الاصطناعية والاهتمام بصحة العين بشكل عام.
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