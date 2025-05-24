الريتينول في الصيف.. كيف تستخدمه دون الإضرار ببشرتك؟

الخبراء ينصحون باستعماله ليلاً فقط، مع ضرورة تجنّب مناطق البشرة الرقيقة مثل محيط العينين والشفاه، واختيار مستحضرات بتركيزات منخفضة للحالات الحساسة. كما يشدّد أطباء الجلد على استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف لا يقل عن SPF 50 صباحًا، وإعادة تطبيقه دوريًا، خاصة عند التعرّض المباشر لأشعة الشمس.
في حالات خاصة، كالإصابة بضربة شمس أو قبل السفر إلى أماكن مشمسة، يُفضل التوقف المؤقت عن استخدام الريتينول، وإعادة إدخاله تدريجيًا بعد العودة.
يذكر أن الريتينول، المشتق من فيتامين A، يُساعد في تحفيز الكولاجين وتوحيد لون البشرة، لكنه قد يُسبب تهيّجًا إن لم يُستخدم بالشكل الصحيح.
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