الريسفيراترول.. مضاد أكسدة قوي يعزز شباب البشرة ويحارب التجاعيد

الوكيل الإخباري- يُعد الريسفيراترول من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، إذ يُعرف بقدرته على حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يجعله مكونًا فعّالًا في الوقاية من الشيخوخة المبكرة وظهور الخطوط الدقيقة.

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ما هو الريسفيراترول؟

هو مركب طبيعي ينتمي إلى عائلة البوليفينولات، ويوجد في أكثر من 70 نوعاً من النباتات، أبرزها قشور العنب الأحمر، التوت الأزرق، الفول السوداني، والكاكاو. يُستخدم بشكل شائع في تركيبات كريمات البشرة، السيروم، واللوشنات.



فوائد الريسفيراترول:

يعزز مرونة الجلد ويحفّز إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة والأشعة فوق البنفسجية.

يُستخدم في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة.

يُقلل من الالتهابات الجلدية وحب الشباب.

يساعد في تحسين ملمس البشرة وتقليل التجاعيد.

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.



استخدامه:

كمكمل غذائي: يُنصح بتناوله 3 مرات أسبوعياً، ويفضّل مساءً لتجنّب تأثير الشمس. يجب استشارة الطبيب قبل تناوله مع أي أدوية أخرى.

كمستحضر موضعي: فعّال في تقليل الاحمرار وآثار حب الشباب، مع تأثير ملحوظ على تفتيح البقع الداكنة.



خلاصة:

الريسفيراترول يُعد خيارًا واعدًا في روتين العناية بالبشرة، بفضل تأثيره المزدوج الموضعي والغذائي، ويدعم صحة الجلد من الداخل والخارج، مما يساهم في الحفاظ على بشرة شابة وصحية.