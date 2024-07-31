الساتان.. لإطلالة صيفية أنيقة ومريحة

الوكيل الإخباري - يتربع الساتان على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة أنيقة تغلفها الراحة.



وأوضحت مجلة "Stylebook" أن الساتان خامة مثالية لفصل الصيف، حيث يتمتع بملمس رقيق وناعم، وهو جيد التهوية، ما يجعله لطيفاً على البشرة في ظل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف.



ألوان البونبون

وأضافت المجلة أن الساتان يتألق هذا الصيف بألوان البونبون الزاهية مثل الأخضر النعناعي، والخزامي، والوردي، والأصفر والأزرق الفاتح، ليمنح المرأة إطلالة مبهجة ومنعشة تعكس التفاؤل والإقبال على الحياة، إلى جانب الألوان الكلاسيكية المحايدة مثل الأسود والأبيض.

كما يزدان الساتان هذا الموسم بنقشة جلد النمر تمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

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